Eurovision: Reprezentantul Islandei lansează o nouă piesă | VIDEO

Daði Freyr Pétursson, născut la 30 iunie 1992 la Reykjavík, cunoscut profesional ca Daði Freyr sau prin mononimul Daði, este un muzician islandez care trăiește la Berlin, Germania.

El trebuia să reprezinte Islanda la Eurovision Song Contest 2020 cu piesa „Gândiți-vă la lucruri”, înainte ca Eurovision Song Contest 2020 să fie anulat.

Astăzi lansează o nouă piesă intitulată Where We Wanna Be.

Piesa Islandei Eurovision 2020:

Piesa lansată azi: