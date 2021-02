Tema muzicală planificată inițial pentru Eurovision 2021 a fost abandonată

Producătorul executiv Sietse Bakker a declarat că tema muzicală planificată inițial pentru Eurovision 2020 nu va fi folosită anul acesta.

Vorbind în interviul său exclusiv pentru podcast-ul The Euro Trip, producătorul Sietse Bakker a explicat că există multe lucruri care trebuiau schimbate.

„Când am început din nou în septembrie, am pus totul pe masă și am întrebat dacă vrem să păstrăm acest lucru? Pentru multe lucruri, răspunsul a fost da, pentru că am crezut în el. ”

„De asemenea, ne-am dat seama că trebuie să regândim anumite elemente, pentru că sunt vremuri diferite ... este potrivit să spunem o altă poveste.”

Sietse a primit o întrebare pe tema muzicii din acest an în mod specific, echipa a crezut că ar trebui să facă o schimbare.

S-a dezvăluit că DJ-ul Pieter Gabriel, în vârstă de 16 ani, va produce muzica care va apărea ca parte a Flag Parade în marea finală Eurovision 2021.

„Am schimbat tema muzicală, nu veți ști niciodată ce am planificat pentru 2020. Dar am văzut acolo o oportunitate de a o duce la nivelul următor.”

„Dacă vă aflați într-un proces creativ și creați ceva, cu cât vă uitați mai mult la el, cu atât veți dori să faceți mai multe modificări.”

Sietse abordează multe dintre provocările organizării concursului în mijlocul unei pandemii în timpul interviului, precum și refuzând să excludă în mai un public format din fanii olandezi.