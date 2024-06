„Eroi in Creștere: Aventura celor 7 ani de acasă"

Marți, 4 iunie, de la ora 9.00, la TVR3 și TVR Iași, Raluca Aftene vă invită să urmăriți o nouă ediție "Ziua bună de la Iași".

„Eroi in Creștere: Aventura celor 7 ani de acasă este un film produs la Iaşi despre primii ani din devenirea unui copil. Doi mici actori dar și psihologul Oana Dănilă vin în studio să ne vorbească despre inedita producţie, dedicată copiilor şi părinţilor deopotrivă.

.

Mai sunt cinci zile până la alegerile comasate locale şi europarlamentare! Ieşenii de la CIVICA ne îndeamnă să votăm responsabil. În plus, au pregătit, alături de alte asociaţii non- profit, 1.000 de observatori independenţi care vor monitoriza corectitudinea procesului electoral. Reportaj de Alexandrina Dinga

.

Iaşul este scenă în aceste zile pentru tinerii talentaţi. A început festivalul „Dans, Artă, Multidisciplinaritate” – D.A.M. 4, organizat de Universitatea Națională de Arte "George Enescu" Iasi . Sunt programate spectacole ale coregrafilor ieseni, dar și ale celor de la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București. Reportaj de Lorette Enache

***