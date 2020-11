Elena Tsagrinou va reprezenta Cipru la Eurovision 2021

Postul CyBC a anunțat că Elena Tsagrinou va reprezenta Cipru la Eurovision Song Contest 2021 de la Rotterdam. Cântăreața va interpreta piesa „El Diablo”.

Elena Tsagrinou este una dintre cele mai talentate și pline de farmec cântărețe din scena pop greacă. S-a născut la Atena în 1994 și, la vârsta de 14 ani, a participat la spectacolul de talente Greece Got Talent, unde a ajuns până în semifinală.

În 2013 s-a alăturat trupei OtherView, dar, după cinci ani de succes cu trupa, Elena și-a început cariera solo. Ea și-a lansat single-ul de debut cu titlul simbolic Pame Ap ’Tin Arxi, adică „Să o luăm mergem de la început ”, care a fost scris de Dimitris Kontopoulos și Nikos Moraitis, relatează wiwibloggs.

Au urmat multe alte melodii și popularitatea Elenei a crescut. Videoclipurile sale de pe YouTube au strâns milioane de vizualizări, făcând-o una dintre cele mai bune cântărețe pop din generația ei din regiune.

De-a lungul acestor ani a participat la mai multe spectacole muzicale în Grecia și Cipru. Talentul Elenei se extinde și dincolo de cântat. Ea are o carieră de succes la televizor ca antrenor (la emisiunea de muzică TV Just The 2 Of Us) și ca prezentatoare (a co-prezentat The Voice of Greece în 2016 și 2017).

La Eurovision 2021, Elena va interpreta o melodie despre îndrăgostirea de cineva la fel de rău ca El Diablo, un cântec compus și produs de Jimmy Thornfeld, Laurell Barker, Oxa și Thomas Stengaard. S-ar putea să știți deja unele dintre aceste nume din alte melodii de la ale Eurovision precum She Got Me, Only Teardrops și You Let Me Walk Alone. Punerea în scena va fi organizată de regizorul artistic Marvin Dietmann, care, de asemenea, nu este străin de Eurovision Song Contest.