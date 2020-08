Einstein: Teoria iubirii

LUNI - JOI, ora 22:00

Din 7 septembrie

EINSTEIN: THE THEORY OF LOVE – Rusia, 2013

Regia: Elena Nikolaeva

Cu: Olga Budina, Dmitri Pevtsov, Aleksandr Baluev

Dramă, inspirată de o poveste reală. La începutul anilor 1940, la New York, marele fizician Albert Einstein are o relaţie pasională cu Margarita Konenkova, soţia unui sculptor rus care-şi expune lucrările în America. Orbit de patimă, omul de ştiinţă nu bănuieşte că Margarita este, de fapt, agenta servicilor secrete sovietice şi are o misiune clară: să obţină informaţii despre cercetările lui Einstein şi despre dezvoltarea marelui proiect al guvernului american, bomba atomică.

XX ACEST PROGRAM ESTE INTERZIS COPIILOR SUB 12 ANI (12)