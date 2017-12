Ei sunt finaliştii concursului „Vedeta populară” de la TVR 1

Să înceapă petrecerea! Iuliana Tudor îi aşteaptă pe telespectatori la finala Vedeta populară de la TVR 1, duminică, 31 decembrie, de la 20.00.

Au reuşit să ajungă în finala Vedeta populară doar 6 dintre cei 54 de artişti care au pornit în această aventură îndrăzneaţă în luna octombrie 2017. Pentru a deveni Vedeta populară, finaliştii trebuie să demonstreze că pot să facă întreaga Românie să danseze şi să se distreze la cea mai tare petrecere a anului: Revelionul. Finala Vedeta populară, prezentată de Iuliana Tudor, este la TVR 1, în seara de Revelion, începând cu ora 20.00.

Vor face spectacol în seara specială de Revelion cei 6 finalişti ai concursului de talente de la TVR 1: Andrada Iordache, Bezdead, Dâmboviţa; Alexandra Chira, Plopiş, Sălaj; Ana Anuţoiu, Deva, Hunedoara, Marian Buzilă din Valea Vinului, Bistriţa Năsăud; Mihai Moldovan, din Idicel Pădure, judeţul Mureş şi Constantin Gaciu, din Olt. Mai sunt doar câteva ore din acest an şi mult mai puţin până când unul dintre ei va câştiga trofeul Vedeta populară şi marele premiu de 100.000 de lei. Să înceapă petrecerea! Iuliana Tudor îi aşteaptă pe telespectatori la finala Vedeta populară de la TVR 1, duminică, 31 decembrie, de la 20.00.

Ana Anuţoiu are doar 16 ani, dar este deja cunoscută pentru muzica ei la Deva, unde s-a născut. Este solista unui band de heavy metal - Blacklight. Împreună cu alţi patru copii de vârsta ei, despre care susţine că sunt ca şi fraţii ei, repetă cât pot de des într-una din camerele locuinţei toboşarului. Toţi cinci învaţă foarte bine, doi dintre ei fiind chiar olimpici. Ana moşteneşte dragostea pentru muzică de la tatăl ei, care a studiat timp de 10 ani vioara.

În video, moment Ana Anuţoiu din semifinala Vedeta populară:

Voia să se facă profesor dar, din dragoste pentru folclor, acum visează să devină cercetător în acest domeniu. Andrada Iordache, din comuna Bezdead, Dâmboviţa, are 22 de ani şi a absolvit Conservatorul din Bucureşti. În prezent, este masterand în primul an la Etnomuzicologie şi iubeşte să cânte muzică populară. Talentul ei a fost descoperit mult înaintea preselecţiilor de la Vedeta populară. Învăţătoarea ei a remarcat-o în clasa a doua şi a pus-o să cânte la o serbare şcolară.

Video Andrada Iordache din semifinala Vedeta populară:

Fata popii din Plopiş, cum mai este cunoscută finalista Alexandra Chira, are 19 ani şi a început să cânte cam în acelaşi timp când a învăţat să vorbească. Prima ei scenă a fost pragul uşii de la baie.

Pe lângă pasiunea pentru folclor, Alexandra mai are o mare iubire: literatura. A absolvit secţia filologie, bilingv engleză, a unui liceu din Zalău, iar acum este studentă la Facultatea de litere din Cluj. Tânăra din Sălaj moşteneşte talentul de la tatăl ei, care este preot în Plopiş. Alexandra este pasionată să caute muzică autentică prin satele din judeţul înc are s-a născut.

Video Alexandra Chira din semifinala Vedeta populară:

Are 30 de ani şi vine din satul Valea Vinului, judeţul Bistriţa Năsăud. Marian Buzilă se consideră un român adevărat, dar are tatuat pe mână un fragment din portativul de la Nessun Dorma şi un ceas, pentru că nu vrea să lase timpul să treacă degeaba pentru el.

Marian cântă şi canţonete, şi muzică populară. A făcut 4 ani de canto la un liceu de muzică din Satu Mare. După ce a terminat liceul, a încercat, ca mulţi alţi români, să-şi caute norocul în altă parte a lumii. A mers în Italia şi a lucrat un an ca patiser. Tot ca multor altor români, i s-a făcut un dor teribil de ţara lui şi s-a întors acasă, hotărât să nu mai plece niciodată. A terminat Facultatea de Muzică – este tenor şi a început să cânte muzică populară de câţiva ani. Dorinţa lui este să scoată un album cu muzică patriotică şi are un mesaj clar pentru toţi românii plecaţi în străinătate: Veniţi acasă!

Satul din care vine Marian are o istorie cu aromă de poveste: se spune că, prin această vale, a trecut demult un car cu butoaie cu vin. Când carul s-a rupt, butoaiele s-au răsturnat şi vinul a curs în vale. De atunci, locul în care s-a născut Marian poartă numele de Valea Vinului.

Video Marian Buzilă din semifinala Vedeta populară

Are 49 de ani şi lucrează la fabrica de viori din Reghin, dar la bază e cioban. Un singur lucru iubeşte mai mult decât să fie cioban: muzica populară. Mihai Moldovan, concurentul din Idicel Pădure, judeţul Mureş, are o gospodărie făloasă, cum se spune pe la el, prin Mureş. Este însurat şi are doi copii. Cântă muzică populară pentru că asta te învaţă oieritul: să cânţi, să nu uiţi şi să mergi înainte. Este supărat pe oamenii din Ardeal care şi-au vândut mobila veche străinilor şi nu înţelege de ce oamenii îşi construiesc casele ca pe nişte mănăstiri cu termopane.

Video Mihai Moldovan în semifinala Vedeta populară

E mândru de originea lui oltenească, iar visul lui este să ducă trofeul „Vedeta populară” la Craiova. Din cei 36 de ani pe care îi are, 25 i-a dedicat muzicii. Constantin Gaciu, din Olt, a terminat Liceul de Muzică şi, pe lângă voce, cântă şi la cobză. Toată viaţa lui a fost legată într-un fel sau altul de muzică. Chiar şi soţia şi-a cunoscut-o la un eveniment la care cânta. Au trecut 17 ani de atunci şi au împreună doi copii. Unul dintre ei, băiatul său Cosmin, a concurat tot pe 3 decembrie la Vedeta populară de la TVR 1, dar nu s-a calificat în semifinală.

Pasionat de cobză, Constantin lucrează la o metodă pentru studiul acestui instrument pentru a-i ajuta pe elevii cu care lucrează.

Video Constantin Gaciu din semifinala Vedeta populară:

credit foto: Doru Ochea