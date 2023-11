„Eduard – Inimă de Leu”. O poveste cu final fericit, în „Dosar România”

Cum a reuşit un tânăr să înlocuiască viaţa mizeră din subteranele Bucureştiului cu un trai decent şi împlinit aflăm pe 9 noiembrie, din documentarul semnat de realizatoarea Irina Szasz. Emisiunea de reportaje, documentare şi anchete purtând semnătura producătorului Răzvan Butaru se vede la TVR 1, în fiecare joi, de la ora 21.00.

„În urmă cu 25 de ani, coboram cu o echipă de filmare în subteranele Bucureştiului. Peste 3000 de oameni supravieţuiau în kilometri întregi de canal, adevărate bulevarde, înecate în mizerie. Fenomenul acesta însemna sute de copii fugiţi din teroarea orfelinatelor, tineri, adulţi, familii cu nou-născuţi care au pierdut totul, abandonaţi, lăsaţi de izbelişte de cei de la suprafaţă. În această lume căzuse Eduard, complet nepregătit, dar hotărât să nu facă parte din ea. Aici l-am găsit şi l-am filmat câteva secunde, era unul dintre copiii care se ascundeau, timizi, de toate noutăţile care coborau în subteran. Să te apropii de ei, să semeni cu ei, să accepte să cobori în lumea lor nu era simplu...” Astfel îşi începe povestea realizatoarea TVR Irina Szasz. Despre oamenii din „universul paralel” care este atât de aproape de noi, şi totuşi, atât de inaccesibil, vorbeşte episodul din această săptămână al emisiunii „Dosar România”. Mai exact, despre el, despre „Eduard – Inimă de Leu”. Un tânăr care a cunoscut viaţa în subteran, a trăit-o, a respirat-o. Îl cunoaştem pe 9 noiembrie, de la ora 21.00, la TVR 1.

„Se trăia în clanuri”, mai spune realizatoarea, „într-o căldură infernală, umezeală şi un miros la care rezistau din obisnuinţă. În aceste canale înspăimântătoare prin lungimea lor, drogaţi şi violenţi, povestea lui Eduard e şi despre cumplita frică de cei pe care îi numea prădătorii canalelor. Dar a visat să scape din bezna în care îl aruncase soarta, să scape – era doar un copil – de frica de a fi violat, bătut, chinuit, vândut, batjocorit. Un loc al nimănui, unde legea celui puternic avea drept de viaţă şi moarte asupra lor. Viaţa în canale părea un experiment pus la cale de minţi bolnave, o industrie a disperării.”

După aproape trei decenii, Irina Szasz, realizatoarea ediţiei „Dosar România” de joi seară, are surpriza să reîntâlnească unul dintre copiii care au supravieţuit traiului în canale, astăzi bărbat în toată firea. „Mă întreabă: Mă mai recunoaşteţi? Cum să îl recunosc?! Doar tocmai aflasem că a terminat Facultatea de Ştiinţe Politice, are două masteruri (unul în limba engleză, luat cu 10), că a călătorit pe jumătate din glob, că locuieşte în centrul Bucureştiului, e antreprenor, are o maşină nostimă, o prietenă frumoasă. Îmi spun: iată, proprietarul unei vieţi decente! Îl privesc atent. Omul din faţa mea, zâmbind discret, îmi spune scurt: M-aţi filmat în canal, în urmă cu mulţi ani.”

Povestea lui „Eduard – Inimă de Leu” o aflăm la „Dosar România”, joi, 9 noiembrie, ora 21.00, la TVR 1.

***

„Dosar România” este o emisiune de reportaje, documentare şi anchete despre istoria pe care o trăim astăzi, cu poveşti care au rămas în umbra evenimentelor zilnice şi a ştirilor de moment. Se regăseşte în grila TVR 1 din anul 2013, devenind o emisiune de referinţă a principalului post al Televiziunii Române. În cei 10 ani de existenţă, au fost difuzate anchete despre mediu, poluare şi tăierea pădurilor, dispariţia şi traficul de copii, încălcarea libertăţilor oamenilor şi abuzurile autorităţilor asupra cetăţenilor, despre mari dosare rămase nerezolvate sau grave acte de corupţie, dar şi documentare, reportaje de culoare, cu personaje cu o istorie ieşită din comun, interviuri cu personalităţi diverse.

La 10 ani de la debutul său, „Dosar România” revine în noul sezon cu un format original, unic în zona de publicistică din România, un adevărat magazin de publicistică tv, realizat de către cei mai experimentați jurnaliști de investigaţie ai Televiziunii Române. Fiecare ediţie va spune o poveste, va dezvălui sau va prezenta un personaj cu adevărat important, va trata temele esențiale pentru public: sănătatea, învățământul, justiția, mediul, infrastructura. „Dosar România” e un produs de televiziune ce va dezbate marile teme, marile evenimente din istoria imediată a României.



Un proiect de publicistică de Răzvan Butaru