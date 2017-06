Ediţie specială: interviu cu George Friedman, strateg vizionar, autor de bestsellers

Jurnalistul TVR Claudiu Lucaci îl provoacă pe analistul american la o discuţie despre viitorul României, în contextul recentelor mişcări geopolitice mondiale, sâmbătă, 10 iunie, de la ora 17.30, la TVR 1 şi pe TVR+.

Cunoscut şi în România pentru volume vizionare precum „Următorii 100 de ani. Previziuni pentru secolul XXI”, „Următorul deceniu. De unde venim... şi încotro ne îndreptăm” sau „Puncte de presiune. Despre viitoarea criză din Europa”, strategul, analistul geopolitic şi autorul american George Friedman a acceptat invitaţia de a acorda un interviu Televiziunii Române. Discuţia sa cu jurnalistul TVR Claudiu Lucaci poate fi urmărită în cadrul unei Ediţii speciale, sâmbătă, 10 iunie, de la ora 17.30, la TVR 1 şi online, pe TVR+.

„Analiza informaţiilor de securitate”, pe care se bazează în afacerile sale, dar şi relaţiile transatlantice şi influenţa mişcărilor recente din politica externă asupra României sunt câteva dintre temele de discuţie pe care Claudiu Lucaci i le propune partenerului său de dialog. Previziunile sale referitoare la Europa şi relaţiile geopolitice la nivel mondial vorbesc despre o fărâmiţare a Europei şi scăderea importanţei NATO, probleme legate de fenomenul imigraţiei, instabilitate economică la Kremlin, transformarea Turciei într-o putre regională sau rolul Chinei în economia ţărilor europene.

Fondator al companiei private de informaţii Stratfor, George Friedman a pus de curând bazele unei noi companii, Geopolitical Futures. Totodată, este şef al publicaţiei „Geopolitical Futures” şi autor al unor cărţi bestseller de referinţă, printre care se numără şi „America's Secret War”, „The Intelligence Edge”, „The Future of War” şi „The New American Century: Crisis, Endurance and the Future of the United States”.

Despre viitorul României, în contextul recentelor schimbări geopolitice, dar şi despre „mersul lumii”, în general, aflăm mai multe de la George Friedman, în dialog cu Claudiu Lucaci, sâmbătă, 10 iunie, de la 17.30, la TVR 1 şi online, pe TVR+.