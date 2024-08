Echilibrarea emoțională şi copilul interior

Luni, 12 august, de la ora 19:00, la TVR Internațional, vă invităm să urmăriți o ediție "Un doctor pentru dumneavoastră" despre chirurgia pediatrică reconstructivă, echilibrarea emoțională și tratamentele pentru pregătirea sezonului estival.

De 16 ani, doctori români apreciaţi în ţară şi în diaspora, construiesc punţi pentru sănătate, dezbat teme de actualitate şi răspund întrebărilor dvs.!

.

*Chirurgia pediatrică reconstructivă

.

Invitat: acad. Dan Mircea Enescu, coordonator Secția Chirurgie Plastică, Estetică și Microchirurgie Reconstructivă, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Grigore Alexandrescu”, fondator Asociația Chirurgilor Plasticieni din România, preşedinte Consiliul Naţional al Siguranţei Pacienţilor

.

Chirurgia plastică și reconstructivă are rol esenţial în situații apărute după un accident sau în malformaţii congenitale, unele cu efecte grave asupra proceselor de alimentație și de dezvoltare a limbajului, care se pot corecta imediat după naștere. Intervenții complexe pot reda pacienţilor încrederea şi risipesc complexele de inferioritate datorate imperfecțiunilor fizice. Anual, în România, peste 10.000 de copii suferă arsuri ce necesită asistență medicală de urgență. E esențial să știm ce să facem până ajungem la Centrul de specialitate deoarece tratarea incorect a arsurilor duce la suprainfectarea plăgilor. Despre acestea dar și despre tratamente pentru cicatrici și alte probleme estetice la copii, ne vorbește acad. Enescu, părintele chirurgiei plastice pediatrice românești, inventatorul Băncii de piele, inițiatorul Registrului Național Unic al Pacienților Arși (instrument digital unic) și coordonatorul campaniei „Stop arsuri” care are un site de prevenție, instruire și informare, mijlocește donații pentru familii defavorizate și inițiază cursuri de prim ajutor.

.

*Echilibrarea emoțională şi copilul interior

.

Invitat: din Spania Oana Stoianovici, antrenor transformațional

.

Cum lucrăm cu felul în care ne simțim, cum ne echilibrăm emoţional în special când ne este dor de casă? Învățăm să adresăm nevoia din spatele emoției şi accesăm copilul interior.

.

*Tratamente pentru pregătirea sezonului estival

.

Invitat: dr. Nico Ferariu, specialist chirurgie plastică, estetică şi reconstructivă

.

Ne dorim să arătăm bine. Se recomandă să accesăm tratamente estetice în funcţie de factorii de mediu și sezon. Ne informăm despre body sculpting, remodelare corporală, expunerea la soare înainte sau după o intervenţie, cum menținem și îmbunătățim sănătatea pielii şi aflăm care sunt tratamentele estetice permise înainte de expunerea la plajă. „Intervențiile estetice nu țin loc de dietă, de sport, de un regim de viață sănătos. Dacă mă îngraș, dacă slăbesc, dacă am variații mari în greutate, automat rezultatul pe care l-am obținut în urma unei operații nu se poate păstra”, afirmă invitata noastră care are peste 12 ani de experiență în spitalele Universitare de Urgență din București, este autoarea unui registru național cu afecțiuni de cauză genetică şi a făcut stagii de pregătire în chirurgie estetică în Germania, Suedia și Israel.

***

Ediția a fost difuzată în premieră pe 27 mai 2024.

Moderator Ana Maria Ghiur

Jurnalist tv Lucian Băbeanu

Documentarist Giorgiana Șușurincă

Producător tv Monica Ancuța-Tiuntiuc

.

La TVR Internaţional, luni şi marţi, împreună pentru sănătate!

Un doctor pentru dumneavoastră, de 16 ani împreună cu publicul TVRi