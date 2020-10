„Am terminat construcția mi-am dat seama că nu avea nicio treabă planul cu realitatea”

Vocea Andreei Remețan, invitata Andreei Marin în emisiunea „Nu există nu se poate” miercuri, 21 octombrie, o auzim în fiecare dimineață la radio. Reme, cum îi spun prietenii, este unul dintre cei mai vechi și cunoscuți oameni de radio, dar și influencer și creator de conținut. Pe site-urile de socializare, unde are zeci de mii de urmăritori, se descrie ca fiind mama unui super băiat, Șerban, în vârstă de 11 ani și „un om bun la toate”, mai ales după experiența căpătată când și-a construit singură o casă. Fără un buget mare și doar cu fiul său alături în acest demers, Andreea Remețan a reușit. Iar experiența sa a împărtășit-o în fiecare zi cu comunitatea online.

„Povestea e neașteptată, oarecum… Pentru mine a fost acasă de la început, pentru că am început construcția cu fostul meu soț. Când am decis să ne despărțim aveam de ales: vindem casa sau…. Am spus să nu o vindem, pentru că este acasă pentru Șerban. Prin urmare, m-am gândit să fac cumva și să o salvez. Cred că atunci nu înțelegeam în ce mă bag. Fostul soț mi-a făcut o listă și mi-a spus: „Uite, asta ar trebui tu să faci!”. Era cât de cât OK. După ce am terminat construcția, mi-am dat seama că nu avea nicio treabă planul cu realitatea. N-a fost deloc ușor și de aceea comunitatea online a devenit atât de interesată de proiectul meu. Oamenii și-au dat seama atunci că pot și „Nu există nu se poate”, a spus Andreea Remețan.