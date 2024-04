„Dumnezeu este în inima fiecărui om.” Paula Seling, de Paşti, la „Brilliant”, pe TVR INFO

Un dialog de o sinceritate tulburătoare, „despre darurile destăinurilor divine pe care le-a primit, an de an, în noaptea de Înviere”, într-o nouă ediţie a emisiunii „Brilliant”, cu Loredana Negrilă. Emisiunea se vede pe 3 mai, de la ora 14.30, la TVR INFO.

„De aproape 25 de ani încântă publicul cu vocea-i care atinge acute cerești și mângâie inimi. Înnobilând caractere și aducându-i pe oameni mai aproape unii de ceilalți, prin muzica pe care ea însăși o creează și a cărei expresivitate a desăvârșit-o prin credință... singura cale care i-a oglindit în toți acești ani cumulul de împliniri sau de neputințe din jurul, dar și din interiorul fiinţei ei, atât de armonios alcătuite. Vă invit sâmbătă, la Brilliant, alături de inegalabila Paula Seling, la un dialog despre darurile destăinurilor divine pe care le-a primit, an de an, în noaptea de Înviere. O discuție sinceră și emoționantă ca o mărturie închinată dorului sădit în vocea și în sufletul ei după întâlnirea cu Dumnezeu” – este invitaţia pe care Loredana Negrilă ne-o face tuturor, de a-i fi alături de-a lungul unei ediţii de suflet a emisiunii pe care o realizează la TVR INFO. Despre Învierea Domnului, în cântec și în vers, cu Paula Seling, sâmbătă, 4 mai, de la ora 14.30, la „Brilliant”.

Ce înseamnă Paştele pentru artista care anul acesta aniversează un sfert de veac pe scenă? Cum erau sărbătorile copilăriei ei? Cum se raportează la cea mai mare Sărbătoare a creştinătăţii? Cine i-a insuflat credinţa, cine i-a trasat reperele? La toate aceste întrebări ne răspunde Paula Seling în dialogul de o sinceritate tulburătoare purtat cu jurnalista TVR Loredana Negrilă.

„Pentru mine, Paștele înseamnă autoevaluare”, spune artista, mărturisind că rugăciunea profundă din noaptea de Înviere o ajută să-şi găseasca mereu calea: „Noaptea de Înviere o petrec în rugăciune intensă pentru a reuși în toate[...]. Mereu, în noaptea de Înviere, reușesc să-mi văd mai clar drumul.” Dorinţa de a fi mereu la înălţimea aşteptărilor publicului îi rămâne mereu trează: „Mă întreb deseori dacă sunt ceea ce oamenii așteaptă de la mine.”

În fiecare an, de Paști, se întoarce la copilărie. Îşi aminteşte cu nostalgie de curăţenia care se făcea în casă înainte de marea sărbătoare, dar şi de mirosul de pâine coaptă. Acum, are propria tradiţie pascală, găteşte drob de ciuperci și linte.

Dar, mai mult ca orice, copilăria înseamnă oamenii dragi de acasă. „Bunica m-a învățat ce înseamnă credința”, spune ea. Iar părinții, „vocea conștiinței” sale, au învăţat-o să fie om bun. „Aș vrea să opresc timpul pentru a-i avea pe cei dragi mereu alături”, este dorinţa firească a omului care se ştie neputincios în faţa legii firii. Însă moştenirea primită va rămâne pentru totdeauna: „Mi-am dat seama că bunica e în mama, în mine și în copilul meu.”

Nu uită să caute „Lumina clipei în tot ceea ce o înconjoară”. Și, pentru că la capătul fiecărei încercări „i s-a revelat Dumnezeu cu blândețe”, artista are convingerea că „Dumnezeu este în inima fiecărui om”. Astfel, de aproape 25 de ani, Paula Seling încântă oamenii cu harul care i-a fost dat: „Mi s-a spus că vocea mea are un efect tămăduitor”, se confesează ea. Sâmbăta aceasta, la „Brilliant”, Loredana Negrilă ne invită la un dialog sincer și emoționant despre „darul destăinurilor divine”, pe care unul dintre cei mai iubiți artiști români, Paula Seling, îl trăiește, în fiecare an, în noaptea de Înviere: „Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a oferit șansa de a dărui prin muzică!”

Jurnalista Loredana Negrilă ne propune, la interviurile „Brilliant”, inițiative şi portrete ale unor români din domenii cât mai variate: IT, medicină, sport, turism, agricultură organică, ecologie, comerț online, învățământ la distanță, asistență socială, asistență pentru problemele diasporei românești, voluntariat, arte (teatru, muzică, dans, artă, film, literatură), al căror unic numitor comun este curajul de a fi ei înşişi, de a-şi prețui visurile și de a le pune în practică, spre binele propriu și al societății. Urmărim interviul Loredanei Negrilă cu Paula Seling pe 3 mai, ora 14.30, la TVR INFO.