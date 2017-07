„Duelul pianelor”, în căutarea celor mai talentaţi interpreţi de karaoke

Cei mai talentați români au șansa să se alăture echipei Paulei sau echipei lui Ovi. Duminică, BiU, Antonio Passarelli, Kamara și Analia Selis vin, de la 15.30, să se dueleze în note muzicale, la TVR 2 și TVR HD.

Mai sunt două ediţii din actualul sezon „Duelul pianelor”, dar deja au început pregătirile pentru emisiunea din toamnă, de pe TVR 2. În noul sezon, Paula şi Ovi îi vor în echipă pe cei pasionaţi de karaoke, aşa că au lansat invitaţia către toţi românii talentaţi. Pentru înscriere, trebuie doar să trimiţi un mesaj pe pagina de Facebook a emisiunii, unde să pui un filmuleţ cu tine făcând karaoke şi poţi avea şansa de a fi recrutat.

Surprizele se ţin lanţ şi în ediţia de duminică, 16 iulie 2017, a emisiunii-concurs „Duelul pianelor”, de la TVR 2 şi TVR HD. De la ora 15.30, Paula Seling şi Ovi îşi invită telespectatorii să se distreze alături de câteva dintre cele mai îndrăgite vedete ale showbizului autohton, venite de pe alte meleaguri. În echipa Paulei îi veţi recunoaşte pe Biu Marquetti şi Chef Antonio Passarelli,

iar Ovi va trece probele competiţiei alături de invitaţii: Kamara şi Analia Selis. Arbitrul Adrian Enache va da, ca în fiecare ediţie, tonul probelor muzicale.

Puţină lume ştie că pentru Chef Antonio Passarelli muzica a fost prima şi marea dragoste, iar cunoscutul italian nu a putut să refuze invitaţia prietenilor săi la „Duelul pianelor”. Printre hit-urile interpretate de el s-a numărat şi „Caruso”, iar emoţia a fost deplină. „Am ales melodia din două motive. În primul rând, pentru că de puţin timp s-a stins artistul Lucio Dalla, autorul melodiei, pe care eu am avut onoarea să-l cunosc. L-am întâlnit prin intermediul unui vechi prieten de-al lui, coleg în trupa cu care am cântat. Al doilea motiv ar fi acela că melodia are la bază un cântec napoletan, “Te voglio bene assai”. Eu sunt din sudul Italiei, iar dialectul acesta îmi este foarte drag”, a adăugat Chef-ul.

Probele emisiunii sunt adevărate teste de rezistenţă, iar pentru rubrica “Râsu-Plânsu”, proba secretă jurizată de Mihai Pocorschi, Analia Selis şi Biu Marquetti au avut mari dificultăţi. Ele au interpretat un cântec de leagăn din ţara natală trecând prin toate stările: de la voioşie, la furie, şi de la deprimare, până la sadism. “Momentul a fost interesant şi m-a luat un pic pe nepregătite. Cred însă că am reuşit, mai ales că am ales un cântec atât de frumos. Am primit şi ajutor, la pian fiind colegului meu, Mariano Castro, un artist de Grammy”, a spus Analia.

Micii interpreţi vor face şi în această ediţie dovada talentului lor artistic. Eduard Ungureanu, susţinut de echipa Paulei şi Ilinca Dinu, încurajată de echipa lui Ovi, artişti în devenire, s-au luptat pentru un loc în marea Gală. Cine a ieşit învingător veţi afla duminică, 16 iulie, de la ora 15.30, la TVR 2 şi TVRHD. Online, emisiunea poate fi urmărită pe TVR+.