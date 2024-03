Sezonul 12 este sezonul confruntărilor...artistice la ”Drag de România mea!”

Duminică, 31 martie, de la ora 15.00, veți vedea la TVR 2 o confruntare între muzica uşoară şi muzica populară, graţie a două echipe formate din artişti din zone diferite.

Noul sezon al emisiunii DRAG DE ROMÂNIA MEA! este unul captivant, cu numeroase surprize şi cu o schimbare inedită de format.

Fiecare ediție va fi o confruntare între două echipe, o confruntare în care vom avea jocuri, întrebări şi provocări muzicale.

Veţi afla lucruri interesante şi veți vedea artiști iubiți în ipostaze mai puţin convenționale, totul într-o emisiune care intră în cel de-al şaselea an de existenţă.

Echipa MUZICII UŞOARE este alcătuită din basarabeanca ANIŞOARA PUICĂ, din MARIA NAGY care a venit tocmai din Ungaria, locul în care s-a stabilit în urmă cu peste 25 de ani şi din CĂTĂLIN CRIŞAN, muzicianul care locuieşte in România.

În echipa MUZICII POPULARE avem trei artiste speciale – vâlceanca MARIA GHINEA, bistriţeanca SAVETA BOGDAN şi argeşeanca EMILIA GHINESCU.

Paul Surugiu - Fuego are şi el în dar melodii speciale, alături de trupa Supermarket si de baletul condus de Florin Mariş.

"Emisiunea noastră se transformă și sunt bucuros de asta, pentru că va fi mai relaxată, pentru că se va râde mult şi veți afla lucruri interesante pe care, poate, nu le ştiaţi. Totul cu ajutorul muzicii de bună calitate și a oamenilor pe care trebuie să-i vedeți la televizor și să îi aplaudați. "Drag de România mea!" este proiectul meu de suflet, este motivul perfect să stai duminică în faţa televizorului şi o alternativă pentru decență şi calitate. Simt că această schimbare de format e de bun augur. Vom avea momente unice, cupluri de colecție, familii şi artişti dragi mie, din zone muzicale diferite, care vor arăta cât de speciali sunt.

Pentru fiecare telespectator am avut mereu ceva de oferit și am încercat să deschidem porțile largi muzicii de calitate şi oricui are ceva notabil de spus. Eu mă bucur că reuşim să captăm atenţia şi să oferim ce e mai bun, din..... "Drag de România mea!"

(Paul Surugiu - Fuego)

Foto: Ana Maria Halalai

Producătorul emisiunii: Codruța Prunariu

Edițiile emisiunii sunt disponibile online pe TVR+.

TVR 2: duminică, 31 martie, ora 15:00

În reluare la TVR 2: vineri, 5 aprilie, ora 21:45.

TVR Internațional: duminică, 7 aprilie, ora 21:00, ora României