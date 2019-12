„Down the Road. Aventura”, premieră absolută la TVR 1 | VIDEO

Din 23 decembrie, de la ora 22:00, telespectatorii sunt invitaţi să urmărească în premieră aventura unor tineri speciali, alături de Mircea Radu, în reality show-ul „Down the Road. Aventura”.

Va fi o călătorie plină de neprevăzut, în care vom descoperi opt tineri entuziaşti, curajoşi şi mai ales hotărâţi să depăşească prejudecăţile societăţii. Însoţiţi de Mircea Radu, ghidul lor în această experienţă unică, participanţii, multiplii campioni Special Olympics la evenimente sportive dedicate persoanelor cu dizabilități intelectuale, vor învăţa să îşi învingă temerile şi vor descoperi noi provocări, trăiri şi prietenii pe care nu le vor uita niciodată.

Încă din prima ediţie, în reality show-ul „Down the Road. Aventura” aveţi parte de activităţi pline de adrenalină: tinerii urcă în microbuz, iar Mircea Radu îi anunţă destinaţia, un road trip cu multe surprize. Pe drumul spre Braşov, vor face o oprire la telecabină şi vor testa alpine roller coster, un coaster de viteză în care vor avea ocazia să simtă cele mai tari senzaţii şi să admire frumosele peisaje de munte. Marea provocare a primei zile va fi însă “Bolul cunoaşterii”, din care fiecare va trebui să tragă un bileţel şi să răspundă la o întrebarea personală.

La „Down the Road. Aventura”, telespectatorii TVR 1 și TVR 1 HD vor face cunoştinţă cu Andrei Niţă (33 de ani, Hunedoara), un tânăr pozitiv care reuşeşte să-şi depăşească temerile, dar şi cu Andrei Cupşa (24 de ani, Baia Mare) un băiat simpatic şi popular. O vor recunoaşte pe Raluca Avram (33 de ani), coprezentatoare emisiunii ”Fără Prejudecăți”, de la TVR Cluj, o fata cochetă, care visează să devină fotomodel, dar care are şi reale aptitudini de lider. Colegul şi prietenul ei de prezentare de la TVR Cluj, Mihai Arsenie (31 de ani), a venit în călătorie pentru a acumula experienţe noi. Tânărul, care a fost speaker la TedX-Eroilor în 2018 şi care a primit premii la ONU, va avea multe de învăţat în această călătorie. Andreea Mustăreață Pivniceru (21 de ani, Bucureşti), mezina grupului, speră ca aventura „Down the road” să îi scoată în cale dragostea, iar Ionuț Păunescu (28 de ani, Bucureşti), un talentat sportiv, va încerca să se autodepăşească.

„Down the road. Aventura” va fi o provoacare în drumul spre maturizare şi pentru bucureştenii Bogdan Cleniuc (24 de ani), dar şi pentru Anca Miron (36 de ani), o tânără aparent rezervată, dar oricând gata să facă faţă unei situaţii care îi va testa limitele.

În preajma Crăciunului, din 23 decembrie, în fiecare zi de luni, de la ora 22:00 vă invităm să fiţi alături de TVR 1 la „Down the road. Aventura”, un reality show în premieră despre experienţe de neuitat care-ţi hrănesc sufletul şi schimbă mentalităţi.

Formatul original, „Down the road” este produs de VRT, Belgia şi a înregistrat un real succes în ţara de origine, unde deja a ajuns la cel de-al treilea sezon. Reality show-ul se difuzează şi în Statele Unite şi a primit numeroase premii internaţionale la festivalurile de gen. Printre acestea, AIB Impact Award 2019, Rose d'Or 2018 | Award Best Reality & Factual Entertainment, World Media Festival Hamburg și New York Festivals TV & Film Awards.