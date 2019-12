„Down the Road. Aventura”, un cadou de Sărbători făcut telespectatorilor TVR 1

Opt tineri speciali trăiesc aventura vieţii lor alături de Mircea Radu.

În preajma Sărbătorilor, la TVR 1, călătoria lui Mircea Radu în zona Rucăr-Braşov, alături de tinerii participanţi la „Down the Road. Aventura”, se va transforma într-o permanentă provocare în care vor avea ocazia să facă drumeţii, să trăiască atmosfera unui foc de tabără şi chiar să facă, în Parcul Aventura, căţărări spectaculoase.

Surprizele pregătite de Mircea Radu şi echipa TVR nu se opresc aici. Experiențele trăite de aceştia reflectă adevărate acte de curaj şi autodepăşire. Participanţii vor zbura cu balonul cu aer cald şi cu elicopterul, vor face off-road şi vor sări cu parapanta. Talentul în bucătărie şi aptitudinile de gospodari dovedesc că aceşti tineri se pot descurca singuri în orice condiţii. Toate aceste activităţi se vor transfoma într-o aventură fără egal care îi va uni într-o frumoasă şi durabilă prietenie.

Telespectatorii TVR 1 se vor bucura din 23 decembrie de un reality show săptămânal unic, cu emoţie pură, imagini spectaculoase şi participanţi sinceri, fără bariere şi fără prejudecăţi de la care vor putea învăţa ce înseamnă să te bucuri de fiecare experienţă şi să îţi depăşeşti limitele.

“Down the Road. Aventura este un reality show cu totul special, un carusel de stări şi trăiri, o provocare incredibilă pentru echipa TVR, care a avut ocazia să se implice într-un proiect atât de amplu şi complex. Veţi avea ocazia să vedeţi imagini memorabile, filmate cu tehnică de ultimă generaţie. Veti fi martorii unei aventuri veritabile, un reality show autentic, nimic regizat, nimic exagerat.

Tot ce pot să vă spun este că sunt extrem de mândră de echipa TVR, pentru dedicarea şi profesionalismul cu care au lucrat, în condiţii nu tocmai uşoare, iar dovadă este chiar calitatea excepţională a produsului. Este foarte mult suflet în acest produs. L-am simţit şi noi şi îl veţi simţi şi voi”, a spus Maria Marinescu, producătorul emisiunii.

Mircea Radu - host, prezentator şi cel mai bun prieten!

Reality show-ul “Down the road. Aventura” este o provocare şi pentru experimentatul om de televiziune, Mircea Radu. Timp de opt zile el a stat alături de tineri minut cu minut, chiar şi atunci când filmările s-au oprit. Vedeta a călătorit alături de ei ore întregi, stând la volanul maşinii, le-a ascultat secretele, le-a dat trezirea şi tot el le-a spus noapte bună. Mai mult, i-a ghidat, sfătuit, încurajat şi, atunci când a fost nevoie, i-a ajutat să se descurce.

"Down the road. Aventura”, în premieră la TVR

• Televiziunea Română va aduce de sărbători pe micul ecran show-ul internaţional, „Down the road”, formatul care revoluţionează reality show-ul TV.

Formatul inedit este primul reality show inspiraţional care îşi propune să scoată în prim plan experienţele unor tineri speciali. Program îndrăzneţ, „Down the road. Aventura” are momente înduioşătoare şi este o poveste înălțătoare, care sărbătorește onestitatea și diversitatea, dar şi un test de voinţă, curaj şi autodepăşire. Opt tineri vor porni într-o călătorie prin ţară, sub îndrumarea unui ghid, Mircea Radu. Empatia, curajul şi speranţa sunt doar câteva dintre emoţiile care ne vor copleşi urmărind „Down the road. Aventura”. Martori la progresele făcute de tinerii participanţi, vom uita că în fiecare zi ei luptă cu percepţia societăţii. Îi vom vedea independenţi, făcând chiar performanţă, iar împreună vom sărbători aventura, bucuria de a trăi şi de a dărui dragoste şi prietenie. Gesturile simple precum zâmbetul, îmbrăţişările şi cadourile simbolice vor deveni în luna decembrie experienţe de neuitat care-ţi hrănesc sufletul şi schimbă mentalităţi.

Formatul original, „Down the road”, este produs de VRT, Belgia şi a înregistrat un real succes în ţara de origine, unde deja a ajuns la cel de-al treilea sezon. Reality show-ul se difuzează şi în Statele Unite şi a primit numeroase premii internaţionale la festivalurile de gen. Printre acestea, AIB Impact Award 2019, Rose d'Or 2018 | Award Best Reality & Factual Entertainment, World Media Festival Hamburg și New York Festivals TV & Film Awards.