Documentarul „Versailles. Mărire şi decadere”, la TVR 1: Trei regi, trei domnii, trei poveşti

Portretele celor mai cunoscuţi regi din istoria Franţei sunt recreeate cu sensibilitate în seria documentară în trei părţi „Versailles. Mărire şi decădere”. Despre viaţa, iubirile şi voinţa politică a acestora – joi, 6 şi 13 iulie, ora 21.00.

Simbol al gloriei Franţei, Versailles este, poate, cel mai încântător palat regal din Europa şi considerat de mulţi drept una dintre minunile lumii. Tot Palatul Versailles a fost scena pe care monarhia franceză a cunoscut cea mai mare putere, începând cu anul 1643 şi până în 1792.

Ludovic al XIV-lea, al XV-lea şi al XVI-lea: trei regi, trei domnii, trei poveşti. Seria documentară în trei părţi „Versailles. Mărire şi decădere” (THE RISE AND FALL OF VERSAILLES, producţie Franţa-Japonia-Regatul Unit, 2008-2011, realizator Thierry Binisti) recreează cu sensibilitate portretele celor trei monarhi, cei mai cunoscuţi din istoria Franţei, prezentând viaţa, iubirile şi voinţa politică a acestora. De la perioada domniei Regelui Soare, admirat de curtenii şi supuşii săi, până la cea a lui Ludovic al XVI-lea, singurul rege din istora Franţei care a fost executat, vom revizita celebrul Versalles aşa cum era acesta din secolul al XVIII-lea până la Revoluţia Franceză.

Filmată în splendidele încăperi şi în grădinile palatului, docudrama „Versailles. Mărire şi decădere” se vede la TVR 1 joi, 6 şi 13 iulie, de la ora 21.00.

În prima parte – „Visul unui rege”, pe care telespectatorii o pot urmări la TVR 1 joi, 6 iulie, de la 21.00, suntem transpuşi în 1649, într-o cabană din mijlocul mlaştinilor. O simplă cabană de vânătoare pe vârful unui deal bătut de vânt, înconjurat de păduri și mlaștini deloc prietenos mirositoare... Acesta este peisajul în care un copil cunoscut sub numele de „Soarele Răsare” obișnuia să vină cu tatăl său, Ludovic al XIII-lea. Jumătate de secol mai târziu, devine unul dintre splendidele palate regale din Europa, stând impozant în mijlocul unor grădini care duc cu gândul la un adevărat rai pe pământ. Iar în această „închisoare” aurită trăiește nobilimea, aflată acum sub controlul total lui Ludovic al XIV-lea.

În acest loc mirific aflăm povestea unui rege tânăr și vizionar, care a îmbinat în mod fericit voința politică şi pasiunea pentru arte, dominată de un simţ estetic exigent și care a angajat cei mai mari artiști ai timpului său: Le Vau, Le Brun, Le Nôtre și Mansart.

Nimic nu i-a putut sta în cale vizionarului monarh Ludovic al XIV-lea – războaie, lipsa finanţelor sau dramele din viaţa personală – în a-şi îndeplini visul. De altfel, cele trei mari perioade din istoria Palatului Versailles corespund celor trei femei pe care acesta le-a iubit: palatul plăcerilor tinereții - cu mademoiselle de la Vallière, palatul politicii - cu doamna de Montespan și, în sfârșit, palatul gloriei și abnegației - cu doamna de Maintenon.

Această împletire de arhitectură, artă și putere va fi guvernată de la început până la sfârșit de mofturile, intuițiile și deciziile unui monarh absolut, iar documentarul tocmai asta îşi propune: să contureze un portret sensibil și duios al Regelui Soare. Vedem prima parte a documentarului la TVR 1 – joi, 6 iulie, de la ora 21.00.

„Versailles. Mărire şi decădere”

Producţie Franţa-Japonia-Regatul Unit, 2008-2011

Realizator: Thierry Binisti

Cu: Samuel Theis, Jérôme Pouly, Caroline Bourg, Florence Huige

De la 22.10, în partea a doua a documentarului, intitulată „Palat al plăcerilor”, telespectatorii vor afla despre cei mai scandaloşi ani ai Palatului Versailles, perioadă în care au dominat fastul exagerat, distracţia şi petrecerile costumate, dar şi povestea lui Ludovic al XV-lea, unul dintre cei mai mari libertini ai istoriei.

Ludovic al XV-lea a domnit aproape 60 de ani. Deşi a avut unele succese militare, a împins Franţa în dezastruosul Război de 7 ani împotriva Imperiului Britanic, ceea ce a dus la golirea vistieriei. S-a refugiat în legături de dragoste scandaloase, chiar şi pentru francezi, a avut cel puţin 30 de copii nelegitimi, a supravieţuit unei tentative de asasinat şi timp de mulţi ani a împărţit puterea cu amanta preferată, fermecătoarea doamnă de Pompadour.

Partea a II-a, „Palat al plăcerilor”

cu: Stanley Weber, François Berland, Féodor Atkine, Romane Portail

În partea a treia a documentarului, „Numărătoare inversă spre Revoluţie”, difuzată de TVR 1 pe 13 iulie, de la ora 21.00, trecem în revistă ultimele zile ale dinastiei de Bourbon conduse de ghinionistul Ludovic al XVI-lea şi de regina Maria Antoaneta.

Poporul francez este înfometat, dar aristocraţia este prea ocupată cu petrecerile din auritul palat Versailles ca să observe. Deşi regele încearcă să facă unele reforme, eforturile îi sunt blocate de rudele lacome. Maria Antoaneta devine ţinta învinuirilor pentru excesele bogaţilor, chiar dacă nu a pronunţat niciodată celebrele cuvinte: „Dacă poporul nu are pâine, să mănânce cozonac”. Amândoi aveau să-şi piardă capetele sub cuţitul ghilotinei.

Partea a III-a, „Numărătoare inversă spre Revoluţie”

cu: Gabriel Dufay, Raphaëlle Agogué, Carlo Brandt, Jean-Claude Drouot