Documentar de neratat, la TVR Cultural: „Milan Kundera – de la Gluma, la Sărbătoarea neînsemnătăţii”, în 6 iulie

Sâmbătă, 6 iulie, de la ora 20.00, TVR Cultural le propune telespectatorilor să urmărească unicul documentar despre renumitul scriitor Milan Kundera, care s-a stins din viață în urmă cu un an.

Personalitatea lui Milan Kundera, cel mai cunoscut scriitor de origine cehă, a rămas un mister. Mai bine de 30 de ani, nu a apărut în public. După invazia sovietică în Cehoslovacia, în 1968, a devenit un proscris, stabilindu-se definitiv în Franța. A continuat să scrie și a păstrat tăcerea.

Documentarul îi invită pe telespectatori să pătrundă în lumea lui Kundera, să descopere secretul succesului său, să afle mai multe despre sursele lui de inspirație și despre scriitor, de la oamenii care l-au cunoscut din tinerețe sau de la cei cu care a lucrat îndeaproape, precum Milan Uhde, Miloš Forman sau Juliette Binoche.

Tototdată, documentarul își propune să lămurească de ce Milan Kundera a refuzat ca operele sale scrise în franceză să fie traduse în cehă și de ce a evitat publicitatea.

Documentarul analizează aspectele care l-au influenţat pe autor în timpul scrierii cărţilor sale, incluzând viaţa lui în Brno, perioada universitară din Praga – unde a predat unor nume ca Miloš Forman, Jiří Menzel, Agniezska Holland -, perioada politică de „liberalizare” din Cehoslovacia, când cărţile sale erau interzise în ţara natală, în pofida uriaşului succes din străinătate.

În 1975, Kundera a primit o invitaţie de la Universitatea din Rennes, pentru a fi profesor invitat timp de un an. În 1979, guvernul ceh i-a retras cetăţenia. Kundera a comentat astfel: „În acele vremuri, totul era controlat de sovietici şi ei au decis că nu mai pot fi ceh”. Preşedintele francez Mitterand i-a acordat lui Kundera cetăţenia franceză.

Kundera a publicat cel mai cunoscut roman al său „Insuportabila uşurătate a fiinţei” în calitate de scriitor francez. După ecranizarea acestei cărţi, Kundera nu a mai acceptat niciodată să se ecranizeze o carte a sa.

Documentarul „Milan Kundera, from The Joke to Insignificance” (Cehia, 2021) a fost regizat de Miloslav Šmídmajer, iar printre cei care au participat cu mărturii se numără editorul Antoine Gallimard, filosoful Bernard-Henri Lévy, actrița și scriitoarea Yasmina Reza, regretatul scenarist Jean-Claude Carrière.

Foto: filmcenter.cz