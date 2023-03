Povestea românului Marius Balo, închis timp de opt ani în China comunistă, la TVR Cultural

TVR Cultural difuzează, în 31 martie, de la ora 22.00, documentarul „2922”, despre profesorul român Marius Balo, care a petrecut opt ani într-o închisoare de maximă securitate din China comunistă.

Documentarul „2922”, realizat de Alexandru Munteanu, îl arată pe Marius Balo parcurgând 2.922 de kilometri prin România, oprindu-se la foste lagăre de detenție din perioada comunistă, pentru a atrage atenția asupra încarcerării ilegale a oamenilor în țările comuniste.

„Dar tema mea principală a fost să vizitez și să aduc un omagiu sanctuarelor și monumentelor care au fost ridicate în fostele închisori și lagăre de concentrare unde, timp de 50 de ani de regim comunist, milioane de români, prizonieri de conștiință, au fost încarcerați și mulți dintre ei uciși, în timpul celei mai malefice epoci de persecuție pe care aceste meleaguri au cunoscut-o vreodată”, explica Balo, într-o discuție cu Peter Humphrey, fost jurnalist și expert în China.

Marius Balo a revenit în România anul trecut, după 12 ani petrecuți în China, dintre care opt în Penitenciarul de Maximă Siguranță Shanghai.

„Acel loc e construit ca tu să trăiești în permanență într-o stare de groază. (...) A fost la 4 dimineața (arestarea, n.r.), după 24 de ore de interogatoriu, am fost adus acolo. N-au fost întrebări și răspunsuri, interogatoriu înseamnă că ești așezat într-un scaun care seamănă izbitor cu un scaun electric, ești legat, nu poți să te miști deloc, doar gura îți rămâne liberă, ca să răspunzi la întrebări. Câteodată, ești luat din scaun și dus într-o cușcă ... care nu are înălțimea ca tu să poți sta în picioare și nici lățimea ca tu să poți să te așezi ”, își amintea Marius Balo calvarul prin care a trecut, într-un interviu pentru TVR, pe care îl puteți urmări mai jos, de la minutul 23.30.

Marius Balo, absolvent de teologie la New York, s-a stabilit în China în 2010, unde a lucrat ca expert străin și ca profesor de engleză. Calvarul lui a început în martie 2014, când autoritățile chineze l-au condamnat la opt ani de închisoare pentru fraudă pe baza mărturiei unei persoane despre care Marius Balo spune că nu o văzuse niciodată.

Potrivit avocaților săi, condamnarea a fost nedreaptă, iar prejudiciul, de 80 de dolari. În schimb, Ministerul Român al Justiției a anunțat că, de fapt, ar fi vorba de 350.000 de dolari.

Marius Balo a fost eliberat în 2022.

„Tot ceea ce eu am visat în acești opt ani s-a întâmplat, visez cu ochii deschiși. Privesc în urmă la cei opt ani petrecuţi acolo şi nu pot să nu îmi amintesc care a fost motivul pentru care am plecat eu de fapt din România. Am plecat pentru că voiam să fiu liber, liber să fac ce vreau eu. Însă e asta oare libertatea? Să faci ce vrei tu, doar ce vrei tu, fără oprelişti şi fără limite? Am visat de acolo, în ultimii ani, ca, odată ajuns acasă, să plec într-un pelerinaj, o alergare duhovnicească, mai degrabă. Am fost ţintuit în Valea Plângerii 2922 de zile şi vreau să alerg un traseu de 2922 de kilometri, un kilometru pentru fiecare zi petrecută în acel loc”, mărturisea Marius Balo, în documentarul TVR.