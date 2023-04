Discuţie despre sănătatea minţii şi traume, la „Garantat 100%”

Diana Vasile – psihoterapeut, președintele Institutului pentru Studiul și Tratamentul Traumei – este invitata lui Cătălin Ştefănescu la „Garantat 100%”. Ediţia se vede la TVR 1 duminică, 9 aprilie, de la ora 23.05.

„Poate că pentru oameni e mai de înțeles expresia Mi s-a rupt sufletul. Și poate că acolo ne întâlnim cu experiența umană pe care noi o denumim traumă psihologică” - la invitaţia lui Cătălin Ştefănescu, pshihoterapeutul Diana Vasile expune, chiar de la început, tema în jurul căreia se va purta dialogul de duminică seară, la „Garantat 100%”.

„Acum 20 de ani, când am început să vorbesc despre traumatizarea psihică, oamenii erau extrem de reticenți.(…) Am vrut să obișnuiesc oamenii cu cuvinte care exprimă niște realități în termenii noștri psihologici, pentru că aceste realități psihologice au impact în viață noastră”, afirmă Diana Vasile, psiholog, profesor şi psihoterapeut, fondator al Institutului pentru Studiul și Tratamentul Traumei. Despre ce este trauma şi modul în care aceasta ne-ar putea afecta viaţa şi modul de funcţionare ne va vorbi la „Garantat 100%”, Diana Vasile, în prezent președintele Institutului pentru Studiul și Tratamentul Traumei.

„Toate emoțiile noastre au o rezonanță corporală, se simt în corp”, explică Diana Vasile, în discuţia cu Cătălin Ştefănescu, mecanismul manifestărilor somatice generate de suferințe psihice. „Consecințele traumatice netratate duc la perturbări și deteriorări serioase în mecanismele noastre de reglaj fizic și psihic. Asta înseamnă că punem bazele bolilor fizice și celor psihice”, punctează ea.

Sunt două mituri ale traumatizării pe care Diana Vasile ni le va explica pe larg şi chiar demonta la „Garantat 100%”: 1. acela că traumatizarea se întâmplă doar celor slabi și 2. că traumatizarea generează numai consecințe negative.

„Dorințele sunt mai degrabă niște construcții imaginare din informațiile și necesitățile pe care le avem noi”, subliniază invitata, atunci când dialogul ajunge să se concentreze asupra copiilor, asupra diferenţelor dintre copilul dorit de părinți și copilul real. „Orice părinte din lume va proiecta asupra copilului sau o parte din el însuși”, spune psihoterapeutul.

Dar este bătaia ruptă din Rai? „Noi nu creștem și ne dezvoltăm datorită răului care ni se întâmplă, ci creștem datorită potențialului și caracteristicilor pe care le avem în dotare. Cercetările arată că, dacă există stres de-a lungul vieții, el antrenează capacitățile și resursele noastre, iar noi ne dezvoltăm. Asta înseamnă că vine o provocare, vine o dificultate, iar tu te mobilizezi și găsești soluții. Niciodată dezvoltarea în condițiile traumatizării nu este bună”, afirmă fără echivoc Diana Vasile.

Iar Cătălin Ştefănescu îndreaptă discuţia şi către „igiena emoțională”, reglajul emoțional. Invitata sa pledează pentru a căuta fiecare dintre noi să înțelegem emoțiile, semnele lor și informația conținută în emoții: „Nu este un moft contemporan! Preocuparea aceasta a fost dintotdeauna, a fost în filosofie prima dată.”

„Ce înseamnă a jeli? Este sănătos/rușinos?”, mai vrea să afle Cătălin Ştefănescu pentru telespectatorii „Garantat 100%”. Iar Diana Vasile clarifică: „Este sănătos să jelești. Jelirea este a procesa o pierdere semnificativă. Nu este rușinos, dimpotrivă, este sănătos. (…) Nu e o caracteristică a oamenilor slabi, dimpotrivă. Jelirea neefectuată creează slăbiciune”.

Întregul dialog plin de învăţăminte poate fi urmărit la TVR 1 duminică, 9 aprilie, ora 23.05, la „Garantat 100%”, cu Diana Vasile şi Cătălin Ştefănescu.