„Dincolo de alb şi negru”, la TVR 1: elitele româneşti, prezent şi viitor

Despre elite şi românii celebri în lume - luni, la „Dincolo de alb şi negru”. Jurnalista Mihaela Crăciun ne propune un dialog cu regizorul şi criticul de artă Radu Boroianu pe 30 ianuarie, de la 18.55.

„De ce oare ţăranul Brâncuşi, boierul Henri Coandă şi burghezul înstărit Gogu Constantinescu au ales să se realizeze aiurea, în loc să profite ţara noastră de pe urma geniului lor? Este de datoria noastră să nu mai lăsăm ca geniul românesc să se risipească prin lume”, este de părere invitatul primei ediţii „Dincolo de alb şi negru” a săptămânii.

Radu Boroianu, fost preşedinte al Institutului Cultural Român, fost ambasador al României în Elveţia, regizor şi director de teatru, este invitatul Mihaelei Crăciun pe 30 ianuarie, de la ora 18.55, la TVR 1, la o discuţie despre elite şi românii celebri în lume.

Ion, Maria şi Radu Boroianu

Născut în 1942, Radu Boroianu este descendentul a două ramuri din vechile familii româneşti Boroianu şi Burileanu (printre ei, Rodica Burileanu, soţia lui Eugen Ionescu, dar şi filosoful Noica). Intelectuali din tată în fiu, aşezaţi în casele şi proprietăţile lor prin muncă proprie, Boroienii şi Burilenii au devenit, ca şi atâtea alte familii, aparţinând elitei cu cultul acestei tradiţionale alcătuiri comunitare, victimele răsturnărilor de valori de după război, când în România s-a instaurat dictatura proletariatului: „Sunt produsul (tipic sau atipic, încă nu am lămurit) unei perioade istorice profund paradoxale. Educat în familie după principiile Sfintei Treimi, cu disciplina rugăciunilor de seară şi de dimineaţă şi în respectul adevărului, am fost obligat, tot de către părinţii mei la mărturisirea doar în şoaptă a acestuia... pentru a putea supravieţui astfel, parţial, sub teroarea stalinisto-dejistă... Perioadă crâncenă, căreia puţini am reuşit să-i scăpăm complet“, scrie Radu Boroianu în „Despovărarea”, roman autobiografic subintitulat „Simțuri și instinct”, o pasionantă incursiune în trecutul şi prezentul României. Va detalia tema şi în dialogul cu Mihaela Crăciun, la TVR 1.

„Noi, românii, nu am pus niciodată cum trebuie la cale structura cea mai complicată pentru istoria unui popor: naţiunea. Şi prin aceasta, felul în care nu reuşim să punem în prim–plan tocmai darul nostru cel mai de preţ: creativitatea. Care începe de la isteţimea ţăranului şi merge până la marii savanţi, marii artişti. Noi, românii, niciodată nu am ştiut să ne preocupăm de asta; ori nu am fost atenţi, ori nu i–am băgat de seamă pe oamenii de valoare, ori nu le–am dat locul pe care–l meritau în societate“, mai scrie invitatul. Despre elite, cum să ne preocupăm să avem oameni de valoare, cum să le facem loc şi să-i aducem în faţa tuturor vorbeşte Mihaela Crăciun cu invitatul său, Radu Boroianu, regizor de teatru și absolvent al cursurilor postuniversitare de expertiză în artele frumoase, prezent şi pe scena politică.

Radu şi Ion Boroianu

Dezbaterile „Dincolo de alb şi negru” continuă la TVR 1 în săptămâna 30 ianuarie – 2 februarie, cu următoarele teme:

Marți, 31 ianuarie, ora 18.55 – Mihai Rădulescu ne propune o discuţie despre „Legile educaţiei, cum convingem copiii să iubească şcoala, şcoala de stat vs. şcoala privată”, cu Marcel Bartic, profesor de istorie, activist civic.



Miercuri: 1 ianuarie, ora 18.55 - Marian Voicu îl are invitat pe Ervin Kessler, curator de artă şi filosof, preşedinte al Muzeului de Artă Recentă şi discută despre primul muzeu privat de artă din România.

Joi, 2 ianuarie, ora 18.55, George Teșelean, antreprenor din Constanța, este invitatul lui Mihai Rădulescu pentru a vorbi despre generozitate fără limite: după începerea războiului, George Teşelean a adus din Ucraina, pe cheltuiala lui, un lot de 600 de copii care practică judo. 300 dintre ei trăiesc și se antrenează la Neptun, unii au obținut și medalii europene anul trecut.