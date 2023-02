Dialogul dintre Dan C. Mihăilescu și H.R.Patapievici, în 28 februarie, la TVR Cultural

În săptămâna 27 februarie - 5 martie, TVR Cultural redifuzează dialogurile lui Horia Roman Patapievici cu Nicolae Manolescu, Dan C. Mihăilescu, Gabriel Liiceanu, Cristian Ghinea și Teodor Baconschi.

Emisiunea „Înapoi la argument” este difuzată la TVR Cultural de luni până vineri, de la ora 11.00.

Luni, 27 februarie, TVR Cultural redifuzează dialogul lui Horia Roman Patapievici cu Nicolae Manolescu, înregistrat în 2010. Discuția celor doi a pornit de la volumul lui Manolescu - „Viață și cărți - amintirile unui cititor de cursă lungă”.

Nicolae Manolescu (n.1939), actual președinte al Uniunii Scriitorilor din România, este un critic literar și eseist, a predat la Facultatea de Filologie din București și este membru al Academiei Române (din 1997, membru corespodent, din 2013 - membru titular).

A debutat în „Contemporanul”, unde G. Ivașcu i-a oferit rubrica de cronică literară, în 1962. Este, între altele, autor al volumelor „Istoria critică a literaturii române. Cinci secole de literatură” și „Literatura română postbelică. Lista lui Manolescu” (în trei volume).

A fost membru fondator al Alianței Civice și președinte al Partidului Alianța Civică (PAC). A fost senator de Sibiu, ales pe listele Convenției Democrate Române. A candidat la președinție în 1996, din partea Alianței Național Liberală, iar între 2006 și 2015 a fost ambasador al României la UNESCO.

A fost decorat de Președinția României în două rânduri: cu Ordinul Național „Servciul Credincios” în fgrad de Mare Cruce, în 2000, și cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce, în 2008.

Nicolae Manolescu. Sursă imagine: Arhiva TVR

Marți, 28 februarie, TVR Cultural difuzează o ediție „Înapoi la argument” din 2010, în care interlocutorul lui Horia Roman Patapievici a fost criticul literar Dan C. Mihăilescu. Cei doi au făcut un bilanț al anului literar 2009.

Mihăilescu spunea că are o viziune „sociologizantă” asupra cărților, pentru că: „înainte de text, vreau să văd subtextul, contextul, supratextul”, iar amfitrionul menționa, în finalul dialogului, că „atât ca frumusețe, cât și ca miez, Dan C. Mihăilescu le are pe toate”.

Dan C. Mihăilescu a publicat volume de eseuri despre Eminescu, Caragiale, Cioran, Blaga, generaţia ’27, literatura română în postceauşism. A făcut gazetărie aproape patruzeci de ani, a fost cercetător ştiinţific, a condus reviste și a semnat numeroase traduceri. A realizat, timp de 15 ani, emisiunea „Omul care aduce cartea”, la ProTv.

În 2014, a fost decorat cu Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Comandor. Cea mai recentă carte a sa, din 2019, se numește „Podul cu vechituri”.

Dan C. Mihăilescu. Sursă imagine: Arhiva TVR

Miercuri, 1 martie, TVR Cultural redifuzează un al treilea interviu de colecție al lui H.R. Patapievici cu Gabriel Liiceanu, filosof și scriitor, înregistrat în 2010. Tema discuției: 20 de ani de Humanitas, editură pe care filosoful a fondat-o în 1990.

Puteți urmări dialogul dintre Patapievici și Liiceanu despre opera lui Petru Creția aici, iar aici, discuția despre poetul și traducătorul Mircea Ivănescu.

Gabriel Liiceanu (n.1942), filosof, scriitor și discipol al lui Constantin Noica. Autor al lucrării „Jurnalul de la Păltiniș” (1983), ale cărui teme centrale sunt raportul maestru–discipol şi importanţa culturii într-o epocă totalitară, a fost un adevărat bestseller al anilor 1980: oamenii stăteau la cozi la librării, unde cartea se vindea „pe sub mână”, iar apoi se împrumuta doar prietenilor de încredere.

Scrierile sale au devenit repere, iar participările sale, după 1989, la diverse dezbateri publice, au făcut ca personalitatea sa să fie respectată, dar, în același timp, și criticată.

Gabriel Liiceanu. Sursă imagine: Arhiva TVR

Joi, TVR Cultural difuzează dialogul lui Horia Roman Patapievici cu Cristian Ghinea, politolog, fost ministru al Fondurilor Europene în Guvernul Cîțu.

Tema discuției celor doi, înregistrată în 2012, este Uniunea Europeană - ce este, cum a apărut, cum este construită.

Cristian Ghinea a avut o rubrică săptămânală în Dilema Veche, între 1999 și 2015, iar în 2009 a fondat și condus think-tank-ul Centrul Român de Politici Publice. În 2016 a fost ministru al Fondurilor Europene în Guvernul tehnocrat, condus de Dacian Cioloș. A fost europarlamentar al grupului Renew Europe. În prezent, este coordonator al Departamentului de Politici Publice al USR.

Cristian Ghinea. Sursă imagine: Arhiva TVR

Vineri, 3 martie, TVR Cultural transmite discuția lui Horia Roman Patapievici cu Teodor Baconschi, înregistrată în 2012.

Baconschi este antropolog, diplomat, teolog și politician. A fost ministru de Externe al României în Guvernul Emil Boc și ambasador al României la Vatican, în Portugalia, în Franța și Monaco. A fost consilierul prezidențial al lui Traian Băsescu. A făcut parte din PDL și PMP.

Fiu al poetului A.E. Baconsky, și-a publicat primele volume sub numele „Teodor Baconsky”. Cea mai recentă carte a sa este „Averea bunei educații” (2019). Lucrările sale, aici.

Teodor Baconschi. Sursă imagine: Arhiva TVR