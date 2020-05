„Destinaţie: Marte”, la TVR 1: episodul 7 – „Alegerea”

Aflăm ce decizie ia Tom: pleacă împreună cu echipajul său sau renunţă la misiune? Episodul 7 al serialului „Destinaţ ie: Marte” este la TVR 1 miercuri, 6 mai, de la ora 22.00.

Tom pregăteşte o scrisoare pe care echipajul ar trebui să o semneze, conştientizând riscul crescut pentru propriile vieţi ale membrilor, în cazul în care reparaţiile vehiculului de propulsare pe Marte nu ar fi viabile. Matteo îşi dă seama că are probleme cu auzul şi află motivul acestor probleme.

Se pare că vehiculul de propulsare nu a fost reparat cu succes, iar preşedintele SUA o informează pe Laz că nu mai este în poziţia de a susţine misiunea. Echipajul ia în calcul riscul la care se supune.

Matteo alege să se retragă din misiune, iar Sadie îi ia locul, în ciuda supărării pe care i-o provoacă soţului ei luând această decizie.

Tom se întâlneşte cu Denise acasă la Laz, ocazie cu care Denise îi spune tatălui ei că va întrerupe orice relaţie cu el în cazul în care decide să plece în misiune. Ar dărâma-o o astfel de veste! Tom o încurajează spunându-i că ea nu mai are nevoie de el, în schimb, echipajul său chiar are nevoie de el şi semnează scrisoarea.

De luni, 27 aprilie, TVR 1 difuzează, în premieră, serialul în opt episoade Destinaţie: Marte (THE FIRST – SUA, Marea Britanie, 2018). Drama îi are în rolurile principale pe Sean Penn, pentru prima oară într-un serial realizat pentru micul ecran, şi pe actriţa britanică Natasha McElhone, preferată de numeroşi regizori hollywoodieni în producţii devenite celebre. Serialul poate fi urmărit zilnic, de luni până joi, de la ora 22.00, la TVR 1.

Alături de Sean Penn şi Natasha McElhone, serialul Destinaţie: Marte mai are în distribuţie actori precum LisaGay Hamilton, Anna Jacoby-Heron, James Ransone, Melissa George, Keiko Agena sau Hannah Ware.