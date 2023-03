Despre artă şi prietenie, la Timişoara-Capitală Culturală Europeană: sculptorul Octavian Maxim

În noul reportaj al emisiunii „Timişoara-Capitală Culturală Europeană” telespectatorii TVR Info sunt invitaţi vineri, 10 martie, de la ora ora 22.30, la un demers plastic prin care îi vor descoperi pe marii artişti ai Timișoarei.

Sculptorul Octavian Maxim deschide proiectul expoziţional „Amintiri necesare”. „Casa Artelor” (Direcția Județeană pentru Cultură Timiș) dă startul anului expozițional 2023 cu proiectul „Amintiri necesare” – o serie de 12 expoziții, desfășurate pe parcursul a 12 luni, demersuri plastice care au ca protagoniști plasticieni esențiali pentru existența artistică a urbei, dar care nu mai sunt printre noi.

Prima expoziţiei ne aduce aminte de sculptorul şi profesorul Octavian Maxim, care a pregătit generații de artiști și care își dăltuia semnătura, în lemn sau în piatră, din două majuscule: O și M, adică OM. Așa era recunoscut în breaslă, ca OM, în primul rând. Pentru că artistul Octavian Maxim avea vocația prieteniei. Valoroasele sale lucrări pe care le-a lăsat orașului său, Timișoara, le veți putea admira pe simezele Galeriei Pygmalion de Casa Artelor timp de o lună.

În anul 2023, Europa are trei capitale culturale – Timișoara în România, Veszprem în Ungaria și Elefsina în Grecia. Seria de reportaje „Timișoara 2023, Capitală Europeană a Culturii", produsă de Ionela Gogoţ şi Florn Mihoc, la Studioul TVR Timişoara, va urmări pe parcursul întregului an evenimentele excepționale care se vor desfăşura în orașul de pe Bega. Accentul se va pune pe evenimentele din Programul Cultural 2023, dar și pe alte spectacole importante care se vor desfășura sub egida teatrelor, filarmonicii, muzeelor și a altor instituții care întregesc rețeaua culturală a orașului. Cu această ocazie, telespectatorii TVR vor descoperi memoria și identitatea Timișoarei, trăsături prin care orașul se definește și care îl fac unic între metropolele europene.

TVR Timișoara în fiecare joi, de la ora 18.30.

TVR 3 prezintă emisiunea sâmbăta, de la ora 8.00, iar la TVR Internațional, de la ora 12.30.

La TVR Cultural, de luni până vineri, de la ora 12.30.

La TVR INFO, vineri, de la orele 22.00 și 22.30.