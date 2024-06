Despre actorie, la „CineSens”, cu Magdalena Stanciu, în 7 iunie, la TVR Cultural | VIDEO

Alături de invitatele sale - Victoria Cociaș, Alina Grigore și Mihaela Sîrbu - moderatoarea emisiunii „Cinesens”, Magdalena Stanciu, ne așteaptă la TVR Cultural vineri, 7 iunie, de la ora 22:00, pentru o nouă dezbatere despre actorie. Discuția va fi urmată de difuzarea filmului „Apropieri” (2020), în regia Ioanei Grigore, din arhiva UNATC.

VICTORIA COCIAS este actrita de teatru si film, dar si producator. A absolvit a Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale, București, Secția Actorie, la clasa profesorilor Beate Fredanov, Ion Caramitru, Sanda Manu, promotia 1980. Si-a inceput cariera pe scena Teatrului Dramatic din Brasov si a continutat sa joace, incepand cu anul 1985, in zeci de spectacole pe scena Teatrului Nottara din Bucuresti. Tot in anul 1985 obtine si sau primul rol in film- Cantonul parasit. A jucat in numeroase productii cinematografice dintre care amintim Crucea de piatra 1997, Noro 2002, Cocosul decapitat 2007, Asfalt Tango1996 sau Toni Erdmann in 2016.

ALINA GRIGORE este actrița, regizoare și scenarista. Alina Grigore absolventă a UNATC promotia 2007, clasa profesorilor Ion Cojar și Adrian Titieni. A coordonaT trupa de teatru „Teen Act” cu care a obtinut numeroase aprecieri la festivalurile de teatru pentru adolescenți organizate în țară. Atrasa de regie și-a probat talentul cu lungmetrajul „Crai Nou” - câștigător al marelui premiu la Festivalul Internațional de Film de la San Sebastian. Alina Grigore este doctorand și asistent la UNATC – clasa profesorului universitar Mircea Gheorghiu.

MIHAELA SIRBU este actrita si regizoare. Mihaela Sîrbu a absolvit Secția Germană a Catedrei de Filologie din cadrul Universității București și Secția Actorie – Teatru din cadrul Universității de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale, aceasta din urmă continuată cu un doctorat în Studii Teatrale. A fost actriță la Teatrul Evreiesc de Stat din București. În 1996 a pus bazele grupului teatral independent Teatrul fără Frontiere, unde îndeplinește dubla funcție de manager și regizor A jucat rolul principal feminin în filmele “Tatăl Fantomă” de Lucian Georgescu, alături de Marcel Iureș și “Toată lumea din familia noastră” de Radu Jude, rol pentru care a obținut mai multe premii. În 2016 joacă din nou într-un film film regizat de Radu Jude, în Aferim! film care îi aduce un al doilea premiu Gopo. A avut colaborari cu ZDF si Netflix.

CineSens, un proiect realizat cu sprijinul UNATC, inseamna o serie de emisiuni, difuzate in fiecare vineri, de la ora 22.00, în care moderatoarea Magdalena Stanciu vă dă întâlnire cu specialiști din lumea cinematografiei, implicați in procesul de producție dar și de formare a viitorilor profesioniști.

Proiectul își propune să promoveze filmele de scurt metraj sau documentarele realizate de studenti ai U.N.A.T.C. care vor fi difuzate, de luni până vineri, ora 21,45, SECVENȚE UNATC, ca urmare a parteneriatului dintre cele două instituții.

Echipa

moderator Magdalena Stanciu

jurnalisti tv Andrea Duță și Daniela Guțu

regizor artistic Anca Pușcaș

producător Bianca Florea

Difuzare

- de luni până vineri, ora 21,45, SECVENȚE UNATC

- vineri, de la ora 22.00, CineSens