Povestea satului Criţ, la „Cursa prin istorie”

„Cursa prin istorie” ne-a purtat spre Criț, cu o ediţie de colecție, miercuri, 12 iulie, de la ora 21.00*, la TVR 2 și online pe TVR+.

„Cursa prin istorie” a continuat pe Via Transilvanica, la biserica fortificată din Criț, în județul Brașov, unde Adriana Irimescu a făcut primii pași pentru a crea un joc de căutare de comori, pornind de la poveștile comunității culese și publicate de jurnalista Ruxandra Hurezean și în dialog cu Michael Schmidt, cel care a dat o nouă viață acestui loc.

„În zona Criţului s-a investit mai mult faţă de alte sate apropiate şi îţi poţi imagina mai bine cum arăta în urmă cu ceva timp oraşul Criţ înfloritor. Cumva, seamănă cu Viscri, deşi nu e atât de dezvoltată zona”, a spus Adriana Irimescu, moderatoarea emisiunii.

Primii jucători, care au testat probele și au cautat indicii, au fost copiii din sat, beneficiari ai programului „Școală după școală”, derulat de Fundația M&V Schmidt. Iar marea surpriză a fost întâlnirea cu cea care a inspirat și a păstrat comorile acestui sat timp de mai bine de un veac, Sofia Folbert, în vârstă de 101 ani, memoria şi sufletul acestei localităţi.

„Am fost încântată de Criţ şi de istoria lui. Am fost încântată să o cunosc pe doamna Sofia Folbert. Am fost şi foarte emoţionată, pentru că a fost prima dată când am luat interviu unei femei care are 101 ani şi al cărei spirit e atât de viu. Cu siguranţă, pentru emisiune m-am documentat bine şi m-am bucurat să citesc cărţile scrise de Ruxandra Hurezean. Modul în care saşii trăiau, începând cu câteva sute de ani în urmă şi până în 1991, pare un mod administrativ de succes. Ruxandra Hurezean chiar spune în cartea ei că, probabil, lumea s-ar schimba într-un fel sau altul dacă ar exista acest spirit al comunităţii. În general vorbind, ceea ce îmi place la „Cursa prin istorie” este să aflu istoria în ansamblul ei din perspectiva microistoriei”, a adăugat Adriana Irimescu.

„Cursa prin istorie” - realizată și produsă de Anca Berlogea-Boariu, este un joc, o căutare de comori prin spectaculoasele biserici fortificate din Transilvania, la care participă elevi și studenți. Gazdă le este actrița Adriana Irimescu, plină de energie, cu o experiență bogată în jurnalism și televiziune.