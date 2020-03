De prin case adunate / Astă seară dansăm în familie (episodul 1)

Dacă sunteți fani rock, folk, jazz și nu mai aveți unde să mergeți la o bere și un concert cu prietenii, Doru Ionescu, realizatorul emisiunii "Remix", vă atrage atenția asupra câtorva inițiative online... cu cântec!

De când cu carantina, artiștii liber profesioniști n-au stat cu mâinile în sân. Fiind într-un flux de informații prin prisma domeniului jurnalistic, Doru Ionescu a descoperit tot felul de inițiative, nișate într-o direcție ori alta... care i-au dat de lucru serios.

Marți, 24 martie, de exemplu, de la ora 18.00, doi renumiți muzicieni români vă invită la o sesiune de „Jazz & Improvizații“. Este vorba despre pianistul Sorin Zlat și saxofonistul Cătălin Milea, care ne vor delecta cu compoziții și orchestrații originale, cu stiluri amalgamate de cool jazz, post-bop, latin, avant-garde, funk, neo-soul... Un concert online, de descoperit pe #ScenaVirtualaTAMTAM, o inițiativă TamTam Festival în cooperare cu Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIMR). Concertul va fi transmis live de pe o scenă fără spectatori din București.

Dacă aveți copii care nu mai au stare în casă, am ochit o altfel de „Teleșcoală“. Fără matematică și limba română, doar cu o chitară rătăcită prin casă și cu credința că rockul nu mai e de mult doar o categorie muzicală, ci un stil de viață. „Pornind de la muzica pe care o asculți, hainele pe care le îmbraci, modul cum îți alegi prietenii ajungând până la modul în care abordezi deciziile în viață. Fără a uita valorile acestei muzici: optimism, armonie, deschidere către nou, disciplină și spirit de echipă; aplicate în viață, de multe ori acestea fac diferența dintre success și eșec.“ Am citat aici de pe prima pagină a unei școli de rock din București, abordabilă de oriunde pe net.

Iată și o inițiativă de la Timișoara, a unui chitarist bass cu portofoliu serios, Florin Barbu: „BassFlix“. El se oferă să dea o mână de ajutor basiștilor care acum riscă să își piardă motivația de a cânta și de a progresa; e vorba, așadar, despre cei mai tineri din branșă, nu neapărat rock. Prin urmare a creat un grup în care va da gratuit mici îndrumări celor care vor să își folosească timpul petrecut acasă pentru a deveni instrumentiști mai buni.

Nici echipa emisiunii „Remix“ n-a depus armele. Până la noua grilă de programe TVR3, un proiect mai vechi al realizatorilor, care a început să prindă contururi îngroșate o dată cu asocierea cu o echipă de specialiști în muzeistică... pe stil nou - „Muzeul Rock“! Aici un site care crește de la o zi la alta, care va avea curând și filme YouTube.

Și o știre de ultimă oră: se reia stagiunea „Remix“, cu o primă redifuzare la TVR 3 sâmbătă 28 martie, ora 10.00: ediția dedicată regretatului muzician Dan Andrei Aldea (singura emisiune însoțită de apariția unei cărți „making of“ în aceeași zi cu difuzarea).

Sănătate, rock în toate! Sau, în timpuri virulente... For those about to rock, we salute you!