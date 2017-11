„De muzică mă leagă o amintire dragă”, spune RICĂ RADUCANU

DUELUL PIANELOR aduce sâmbătă, 4 noiembrie, de la ora 20.00, muzică live și momente pline de umor alături de cele mai îndrăgite vedete.

Seară explozivă la „Duelul pianelor”. Paula și Ovi, căpitanii celor două echipe, aruncă în competiția muzicală vedete puternice.

Cu mult umor, iluzioniștii Augustin și Andrei Teașcă îl susțin cu „forțe magice” pe Ovi, iar Andreea Antonescu și Rică Răducanu fac show alături de Paula.

Ca în fiecare ediție, arbitru Adrian Enache va înclina balanța în favoarea divertismentului. Guest star al ediției de sâmbătă, 4 noiembrie: Felicia Filip pentru echipa lui Ovi, iar Gabriel Cotabiță vine alături de Paula.

„Mi s-a părut interesantă ideea de a aduce artiști din alte zone să intre în joc la „Duelul pianelor”. Am trecut prin multe momente interesante și pline de umor, tocmai bune pentru cei de acasă. Am cântat, dar poate n-a fost tocmai un moment de laudă, dar sunt actor și am încercat. Asta e și ideea, să încerci. Ne-am luat revanșa la „magie”. Nu a fost nimic aranjat, iar echipa Duelul pianelor ne-a pregătit tot felul de surprize. Momentul care ne-a blocat.... când a trebuit să cântăm, iar pe prompter nu a apărea nimic. Am zâmbit, am încercat... dar n-am putut. Apoi ne-am zis: lasă că ne luăm noi revanșa la momentele noastre”, a povestit iluzionistul Andrei Teașcă.

Secretul lui Rică Răducanu este legat de muzică. Legenda fotbalului românesc și-a dorit în copilărie să devină artist. Așa că invitația în competiție muzicală i-a trezit amintiri plăcute. Rică Răducanu s-a simțit ca acasă la TVR. „Eu sunt produsul TVR-ului. Noi, pe vremuri, am început cu fotbalul la TVR. Toată țara acolo m-a văzut în meciurile mele. De muzică mă leagă o amintire dragă. Când eram mic, eram mort după muzică. Tot fredonam prin casă și tata mi-a luat un acordeon. Aveam vreo 14 ani, dar aveam forță, că munceam. Și când am tras de acordeon, l-am rupt, am rupt burduful. M-a bătut tata, că dăduse mulți bani pe el”, a povestit fostul portar al Rapidului.