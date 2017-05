„De ce există răul?” Morgan Freeman caută răspunsul.

Episodul 3 al seriei „Povestea lui Dumnezeu – relatată de Morgan Freeman” poate fi văzut vineri, 26 mai, de la ora 21.00, la TVR 1.

De unde a apărut răul? Morgan Freeman îi caută rădăcinile în cele mai diverse, mai îndrăzneţe şi bizare locuri. „De ce există răul?” – este întrebarea ce îşi caută răspuns în cel de-al treilea episod al seriei documentare Povestea lui Dumnezeu – relatată de Morgan Freeman, ce poate fi urmărit vineri, 26 mai, de la ora 21.00, la TVR 1.

Într-o închisoare de maximă siguranţă, Morgan Freeman se întâlneşte cu un ucigaş în serie şi caută în creierul său rădăcinile fizice ale răului. Într-un mormânt antic, egiptologul Salima Ikram îi arată actorului o reprezentare a „cântăririi inimii", precum şi apariţia credinţei că faptele din viaţa aceasta au importanţă pentru reîncarnarea în următoarea. Psihologul Jesse Bering a descoperit că acei copii care cred că sunt urmăriţi de o fiinţă invizibilă sunt mai ascultători decât ceilalţi. În Zoroastrism, se credea că există un echilibru cosmic între bine şi rău. În India, descoperă că hinduşii cred că răul provine de la sufletele chinuite ale înaintaşilor, care au nevoie să fie salvate. Morgan cercetează ideea de mântuire împreună cu fostul skinhead neo-nazist Byron Widner, care a renunţat la modul de viaţă anterioar în urma unei revelaţii.

Telespectatorii sunt invitaţi, aşadar, să continue călătoria prin milenii de istorie, arheologie şi teologie, dar şi să fie martorii căutării personale a lui Morgan Freeman – prin conversaţii cu preoţi, şamani, imami şi cu oameni obişnuiţi – ca să descopere ce înseamnă Dumnezeu pentru oameni şi să arate că, în pofida aparentelor diferenţe, credinţele noastre sunt mai asemănătoare decât am crede.

Seria Povestea lui Dumnezeu – relatată de Morgan Freeman (THE STORY OF GOD WITH MORGAN FREEMAN, SUA, 2016) prezintă modul în care religia influenţează mersul istoriei, dar şi ce înseamnă Dumnezeu pentru oameni. Celebru pentru filmele în care a interpretat rolul Creatorului, actorul Morgan Freeman trăieşte, de-a lungul cercetării sale, o experienţă personală, pentru ca în final, să primească şi răspunsurile aşteptate. Povestea lui Dumnezeu – relatată de Morgan Freeman continuă la TVR 1 vineri, 19 mai, de la ora 21.00, cu episodul al doilea – „Cine este Dumnezeu?”.

