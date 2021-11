De 1 Decembrie, la TVR Internaţional

Primul post de televiziune din România destinat vorbitorilor de limba română din străinătate începea să emită la 1 decembrie 1995.

De Ziua Națională a României, postul de televiziune aniversează 26 de ani de la înfiinţare

Ceremonii militare în direct de la Arcul de Triumf şi de la Alba-Iulia – TVR este official broadcaster

Ediţii speciale ale Ştirilor TVR sub genericul #EUSUNTROMÂNIA

„Noi suntem români!” – spectacol de la Sibiu, prezintă Iuliana Tudor

După 26 de ani, TVR Internațional continuă să îşi îndeplinească misiunea publică, ca mesager al culturii și tradițiilor româneşti autentice. Postul tv produce programe adresate special străinătății şi transmite imaginea societății românești peste hotare.

Pe 1 Decembrie, românii din toată lumea vor putea urmări programe de sărbătoare, la TVR Internaţional.

Aniversarea Zilei Naţionale începe devreme, „Cu capu-n zori”. Printre surprizele pregătite de echipa matinalului se numără un reportaj despre caii Jandarmeriei Române, participanţi la defilarea de 1 Decembrie, o paradă a celor mai frumoase ii româneşti, un dans al căluşarilor executat de cele mai talentate... păpuşi, dar şi tradiţionala fasole cu afumătură, gătită de Angie Cobuţ în bucătărie.

Pe parcursul zilei, la TVRi vom cunoaşte români care au adus plus valoare comunităţii în care trăiesc, au reuşit să-i bucure pe cei din jur sau au „tratat” România prin solidaritate. Seria de testimoniale, reunită sub genericul #EUSUNTROMÂNIA va fi difuzată de-a lungul zilei, în ediţiile speciale şi în Telejurnale. Christian Paraschiv, Marius Martinescu și Benone Olaru sunt numai trei dintre artiștii plastici români pe care viața i-a dus departe de țară. Ei sunt câțiva exponenți ai unei viziuni unice, românești, în ansamblul global al artelor vizuale contemporane. Le vom cunoaşte povestea, de 1 Decembrie, la TVR i. Pentru că România suntem noi toți, oriunde am trăi, pentru că facem parte din același suflet mare, cu o voce unică în concertul națiunilor.

Ceremonia de la Arcul de Triumf, în direct la TVRi. Televiziunea Română este partener oficial al transmisiunilor de 1 Decembrie.

Ediţiile speciale ale Ştirilor TVR, de la 10.00 şi 12.00, vor include duplexuri cu studiourile TVR din Iaşi, Cluj, Timişoara, Craiova, Târgu-Mureş, dar şi corespondenţe din Spania şi din Republica Moldova: Mihai Rădulescu şi Svetlana Gore de la TVR MOLDOVA ne transmit în direct cum se simte, la Chişinău, Ziua Naţională a tuturor românilor. De la Alba-Iulia relatează reporterul Vlad Ungar şi colega sa de la TVR MOLDOVA, Carina Muller. În ediţiile speciale vom cunoaşte români deosebiţi. Tot despre români şi România discută Alina Stancu şi Virgil Ianţu, invitatul ei la prima ediţie specială a zilei.

Piaţa Arcul de Triumf va fi din nou gazdă pentru parada militară ce are loc cu ocazia Zilei Naţionale a României, dar într-un format restrâns. În direct de la ora 10.50, Adelin Petrişor şi col. Constantin Spânu, partener de microfon al reporterului TVR în transmisiunile de 1 Decembrie, vor comenta Ceremonia de la Arcul de Triumf. Iar Daniel Coman surprinde atmosfera din mijlocul publicului. Ca în fiecare an, Televiziunea Română este official broadcaster al evenimentului şi va oferi semnal tuturor posturilor de televiziune pentru preluarea imaginilor de la Arcul de Triumf din Capitală. Două care de televiziune, trei unităţi DSNG şi peste 150 de profesionişti ai TVR vor asigura transmisiunile în direct atât de la parada militară desfăşurată la Bucureşti, cât şi de la cea din Alba-Iulia (ora 15.00).

Într-o ediţie specială „Frontul de acasă”, de la ora 13.00, realizatoarea Alina Grigore ne spune povestea subofiţerului Vasile Zbâncă, un erou pe care amputarea picioarelor nu l-a schimbat. După misiunea din Afganistan, a reuşit să rămână acelaşi om – curajos, optimist şi determinat. Conduce maşina fără adaptări speciale, este pasionat de sporturile de iarnă şi de salsa. Se bucură de fiecare clipă pe care viaţa i-o oferă şi de familia minunată pe care o are. Vasile a rămas în armată şi este tatăl a doi băieţi care văd în el un model.

Pe 1 Decembrie, Iuliana Tudor ne aşteaptă la Sibiu, la un spectacol menit să reaşeze România în sufletul românilor. De la ora 15.50, în direct la TVRi (prima parte şi de la 23.50- partea a doua), mari artişti ai folclorului nostru îşi dau mâna în concertul „Noi suntem români!” Şi pentru că „unde-s doi, puterea creşte”, pentru că numai împreună putem păstra spiritul acestui neam şi valorile lui, de acest 1 Decembrie soliştii nu vor vor urca singuri pe scenă, toate momentele muzicale fiind interpretate de cupluri sau de grupuri de artişti.

De la ora 17.30, TVRi va difuza Arhitectura României Mari, un documentar despre căutarea identității naționale în domeniul arhitecturii, iar de la ora 19.00, o ediţie speciala a emisiunii „Articolul VII”. O ediţie specială despre România, văzută cu alţi ochi, cu gândul la cuvintele lui Eminescu, “patriotismul nu este numai iubirea pământului în care te-ai născut ci, mai ales, iubirea trecutului, fără de care, nu există iubire de ţară”.

De la 21.00, pe 30 noiembrie şi 1 decembrie, sunt programate cele 2 părţi ale celebrului film istoric Mihai Viteazul, regizat de Sergiu Nicolaescu, avându-i în distribuţie pe Amza Pellea, Olga Tudorache, Irina Gărdescu, György Kovács, Ilarion Ciobanu, Florin Piersic, Mircea Albulescu, Ion Besoiu, Sergiu Nicolaescu.

Emisiunea concurs Câştigă România! va avea o ediţie specială, difuzată la ora 23.00, care va fi urmată de partea a doua a spectacolului Noi suntem români.

Sărbătoare continuă şi după miezul nopţii, când telespectatorii TVRi sunt invitaţi să urmărească Drumul tatei, un documentar emoţionant, care spune povestea un bărbat de 77 de ani, ce porneşte pe jos de la Bălţi la Alba-Iulia, pentru a participa la Serbarea Centenarului Marii Uniri. Drumul tatei, dufzat de la ora 01.20 este o confesiune a protagonistului într-o naratiune cinematografică plină de culoare, cu emoţii fireşti, cu oameni buni, cu pesaje dintr-o Românie care merită bătută la pas. O altfel de poveste de iubire.

***

La mulţi ani, România!

La mulţi ani, TVR Internaţional!