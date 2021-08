Dacă doriţi să revedeţi...O întâlnire cu scriitorul Mircea Cărtărescu

Acum patru ani, l-am avut ca invitat de onoare pe Mircea Cărtărescu. Nu este o sintagmă formală – invitat de onoare – pentru că este chiar un privilegiu de a-l avea alături pe unul dintre cei mai cunoscuţi scriitori contemporani.

A fost o conversaţie cu adevărat strălucitoare, pentru că, alături de un coleg scriitor şi jurnalist ca Daniela Zeca Buzura, ideile zboară parcă mai uşor, conexiunile se fac din interiorul breslei, ambii interlocutori uzează de aceleaşi mijloace. Nu este un interviu obişnuit, ci unul familiar, cu personaje ce se cunosc, se admiră, uneori se refuză sau se ocolesc, dar ajung la acelaşi punct al creaţiei şi al împlinirii ce înseamnă textul tipărit, publicul, casa de editură, traducerile, participările la târgurile de carte şi multe, multe ambiţii şi ţinte de atins.

Mircea Cărtărescu este cu adevărat un scriitor de succes pentru că publică, este în atenţia cititorilor, editorilor, librarilor, este tradus şi promovat dar, dincolo de cărţile sale este profesor, părinte, soţ, om al cetăţii, membru al Uniunii Scriitorilor din România.

De când nu ne-am mai văzut, Mircea Cărtărescu a făcut ce ştie el mai bine: să scrie. Sunt titluri ce merită toată atenţia: două volume de proză, ’’Un om care scrie. Jurnal 2011 - 2017 ("A Man Who Writes. Journal 2011 - 2017") - 2018 şi ’’Melancolie’’ ("Melancholy") – 2019; un volum de poezie ’’Nu striga niciodată ajutor’’ ("Never Call For Help") – 2020 şi două culegeri de eseuri ’’Peisaj după isterie’’ ("Landscape, After Histrionics") - 2017 şi ’’Creionul de tâmplărie’’ ("A Carpenter's Pencil") - 2020, toate apărute la editura Humanitas.

Două pemii acordate în 2018 au venit să completeze o lungă listă de onoruri şi distincţii primite de-a lungul anilor: Premiul Thomas Mann şi Prix Formentor.

Aşa încât, iată că astăzi, ne aflăm în aceiaşi actualitate fastă ce ne prilejuieşte o reîntâlnire de poveste cu un povestitor prin excelenţă: scriitorul Mircea Cărtărescu.

Un articol de Ileana Ploscaru Panait

TVR 2: Sâmbătă, 21 aug. 2021, ora 10:00

Luni, 23 august 2021, ora 8:00

Marti, 24 august 2021, ora 5:00

TVR 3: Duminică, 22 august 2021, ora 7:55

TVR Internaţional: Sâmbătă, 28 august 2021, ora 7:00

TVR Moldova: Sâmbătă, 28 august 2021, ora 7:00