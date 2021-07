Dacă doriţi să revedeţi... Actriţa Victoria Cociaş, la "Mic dejun cu un campion"

Este una dintre cele mai longevive actriţe din România şi a jucat mulţi ani pe scena Teatrului Nottara, sub îndrumarea celor mai buni regizori. Fiecare spectacol al Victoriei Cociaş se transformă într-un eveniment, o bucurie pentru public, o descoperire pentru generaţiile mai tinere.

O aducere aminte a pornirii în viaţă şi în meserie în anii ’80 ai unei Românii pline de contradicţii ce, nu o dată, au dus la situaţii hilare dar care, cel puţin în cazul de faţă au avut un final fericit: venirea la Bucureşti, în colectivul unui teatru de primă linie aşa cum a fost şi este Teatrul Nottara. Victoria Cociaş a absolvit Institutul de Teatru şi Artă Cinematografică ’’Ion Luca Caragiale’’ din Bucureşti în 1980, secţia Actorie, la clasa unor profesori legendari, actorii Beata Fredanov şi Ion Caramitru şi a regizoarei Sanda Manu. Zeci de roluri a interpretat pe scena acestui teatru bucureştean dar, în afară de acesta a colaborat şi cu Teatrul Dramatic din Braşov, Teatrul de Comedie, Teatrul Masca şi Odeon, Centrul Cultural ’’Eugen Ionescu’’ din Slatina sau cu instituţii de profil destul de recente precum Teatrul de Artă, Teatrul Avantgardia.

Din 2015, de la prima noastră întâlnire, a mai jucat - pe lângă lungmetrajele anterioare (un număr considerabil) - încă câteva partituri: Flavia din ’’Tony Erdmann’’, regia: Maren Ade, 2016 / Soția în ’’Marița ’’, regia: Cristi Iftimie, 2017 / Mătușa în ’’Bubițe pe piept’’, scurtmetraj, regia: Cristi Iftimie, 2018 / Bătrâna din ’’Coborâm la prima’’, regia: Tedi Neculea, 2019 / Mama în ’’Lebensdorf ’’, regia: Vali Hotea şi Bunica în ’’Anul pierdut 1989’’, regia: Ligia Ciornei, ambele în 2020.

Am revăzut-o pe Victoria Cociaş în înregistrări mai vechi, dar şi în mai noi montări. Aceiaşi vitalitate, poate cu o undă de melancolie datorată dispariţiei premature, în 2017, a soţului său, minunatul regizor Radu Gabrea. Despre întâlnirea providenţială cu el, Victoria Cociaş mărturisea într-un interviu că a fost ’’… o mare întâlnire pe toate planurile’’. La filmarea pentru producţia germană ’’Rosenemil’’ ce se înregistra la Casa Centrală a Armatei s-a făcut remarcată dintr-o mulţime de actriţe atrăgătoare. Deşi nu a fost o dragoste fulgerătoare, Radu Gabrea povestea peste ani: ’’a fost o chestiune de destin... nu am avut marile sentimente, pe ea o mutam de colo-colo cu toţi actorii. Însă evident că am remarcat cât de frumoasă era!’’ (sursa: Revista Tango, nr. 100, iunie 2014, autor Eveline Păuna).

De altfel, simbioza artistică a celor doi creatori, în care un rol principal l-au avut admiraţia şi respectul profesional reciproc, s-a făcut simţită şi în colaborarea pe care au avut-o şi în afara scenei sau a ecranului din calitatea de producător executiv pe care a îndeplinit-o Victoria Cociaş a majorităţii filmelor regizate de Radu Gabrea. Din 2011, ea a fost şi director al Festivalului de Film Central European Film Festival (CEFF) – ce s-a desfăşurat la Mediaș şi la Timișoara.

Viaţa continuă într-un sens în care familia, meseria, implicarea aduc o împlinire a destinului ca om şi ca artist. Victoria Cociaş susţine cu tărie, şi o probează în fiecare zi, că a fi tânăr înseamnă în mare măsură să-ţi păstrezi alerte curiozitatea, ambiţiile, energia, deschiderea către lume, să nu te izolezi ’’Părerea mea este că curiozitatea înseamnă şi inocenţă, înseamnă energie, înseamnă dorinţa de viaţă. Şi, dacă-mi doresc ceva în timpul pe care-l mai am, este să nu-mi pierd curiozitatea’’.

Subscriem şi noi acestei convingeri şi nu ne rămâne decât să vă invităm să ne fiţi alături la întâlnirea de sâmbăta dimineaţa în compania unei actriţe minunate a scenei şi ecranului românesc, Victoria Cociaş.

Un articol de Ileana Poscaru Panait - producătorul emisiunii

