Cum arată femeia visurilor lui Cornel Ilie

Despre viața după divorț a vorbit artistul luni dimineață, în programul matinal de la TVR 1, „Cu capu-n zori”. Tot atunci am aflat și cum e viața după... muzică, de la Andrei Roşu, fostul membru al trupei Gaz pe Foc.

Faptul că solistul trupei VUNK, Cornel Ilie, este din nou singur nu mai este un secret pentru nimeni. Divorțat de curând, artistul a explicat în matinalul „Cu capu-n zori” de la TVR 1 ce înseamnă pentru el afirmația „există dragoste după iubire”, făcută în urma separării de soția sa Eliza.

„Dacă o căsătorie a plecat dintr-o iubire foarte sinceră, acea iubire se poate transforma într-o altfel de dragoste – care nu ține neapărat de sentimente romantice și este o iubire între doi oameni care oricum vor fi legați toată viața – și într-o formă de respect între doi prieteni care au niște amintiri senzaționale și care în continuare pot să comunice la fel de bine, chiar dacă nu mai împart aceeași casă”, a afirmat Cornel Ilie, dând astfel un exemplu celor aflați în situații asemănătoare.

Pentru tinerele dornice să-i cucerească inima, Liza și Fere l-au provocat pe artist să spună ce îi place cel mai mult la o femeie. „În primul rând, să aibă încredere în ea însăși. Dacă are încredere, asta aduce cu sine foarte multă naturalețe, feminitate, umor și sensibilitate. Și puterea aceea care nu trebuie să se vadă – se simte – și trebuie să o dozeze cumva”, a fost descrierea lui Cornel.

În ceea ce privește rutina de dimineață a burlacului de acum, solistul trupei VUNK a mărturisit că este una simplă: „Îmi fac o cafea la ibric, ies puțin în curte, mă pun cu picioarele goale în iarbă și mă joc cu cățelul meu, Silver, un golden de 4 ani”. Micul dejun preferat este cel britanic, despre care artistul, obișnuit cu zilele încărcate de la studio, spune că „e foarte bogat și îți ține de foame pentru mult timp”.

Cum arată casa lui Cornel Ilie din afara Bucureștiului și cu cine locuiește acum solistul

De la muzică la maraton, cu Andrei Roşu

„Vreau să fiu cu tine/ Vreau să fii numai a mea!/ Numai lângă tine,/ Eu pot însemna ceva!” Să turnăm şi puţin Gaz pe Foc… Vă mai amintiţi? Aşa suna unul dintre hiturile trupei care punea pe foc inimile adolescentelor acum aproape 30 de ani? Gaz pe foc, formaţie care îi unea pe Lucian Viziru, Andrei Roşu, Alin Lupşa, Paul Panait s-a şi destrămat de ani buni, iar băieţii care o alcătuiau şi-au urmat fiecare drumul. În această dimineaţă, Andrei Roşu, fostul membru al trupei Gaz pe Foc, în prezent alergător de cursă lungă (specialitatea lui - maratoanele), le-a povestit Lizei şi lui Fere, gazdele matinalului TVR 1, „Cu capu-n zori”, despre cum îi lipsea total talentul la dans în acea perioadă muzicală a lui, dar şi cât de mult i s-a schimbat viaţa datorită sportului pe care îl practică.

„Să ştii că eram cel mai slab la partea de coregrafie, chiar am răsuflat uşurat când am plecat din formaţie din punctul ăsta de vedere. Îi exasperam pe regizori la filmările videoclipurilor pentru că rămâneam mereu în urmă. Chiar nu pot dansa sincron... Îi exasperam, de asemenea, şi pe colegi la concerte cu aceste sincroane, care nu îmi reuşeau, aşa că atunci când trebuiau făcute, eu coboram în public şi dădeam palma cu fanii”, a povestit amuzat Andrei azi dimineaţă la „Cu capu-n zori” de la TVR 1. Tot el ne-a pus la curent şi cu ce fac în prezent fiecare dintre ceilalți băieţi de la Gaz pe Foc.

„Lucian Viziru e în Germania, are o şcoală de tenis acolo. Paul (Panait) e când prin Canada, când prin România, cu Alin nu am mai vorbit de ceva vreme. La un moment dat am fost 5, al cincilea membru al trupei este medic, la Fundeni. E vorba de Răzvan Iacob, pe care îl salut!”.

În prezent, Andrei Roşu aleargă la maratoane şi îşi alege acele curse la care nu poţi renunţa, pe care nu le poţi abandona. Ce sfaturi le dă Andrei celor care vor să se apuce de sport şi câte kilograme a slăbit de când s-a apucat serios de alergare, în 2009-2010