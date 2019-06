Culisele unei transmisii istorice (II)

Camelia Csiki şi Victor Andrei Dochia povestesc din culisele transmisiilor de la Bucureşti. Cum au trăit jurnaliştii TVR experienţa relatării vizitei Suveranului Pontif în România, aflăm chiar de la ei.

„Am avut senzaţia că văd unul dintre cei mai buni şi frumoşi oameni”

Startul pentru vizita istorică a Papei Francisc s-a dat, pentru Camelia Csiki, prin luna februarie, când, împreună cu Irina Păcurariu, au fost invitate de Arhiepiscopia Romano - Catolică la o şedinţă informală, într-un grup restrâns de jurnalişti de la câteva televiziuni importante din România.

„M-a onorat invitaţia şi mi-a plăcut că acest grup de înalt prelaţi catolici ne-au chemat să se sfătuiască cu noi în privinţa reflectării vizitei. A fost un lucru unic”, povesteşte Camelia.

„Tot atunci am aflat că avem ocazia să îl însoţim pe Papa Francisc în avion, alături de o echipă impresionantă de jurnalişti, dar şi că aceasta va presupune un efort deosebit, să fii plecat de acasă, o perioadă destul de îndelungată, cu un program infernal. Nu ştiu la ce s-a gândit Irina, dar recunosc că, deşi suna tentant, am simțit imediat că băieţelului meu nu îi va fi uşor fără mine. Poate a fost un fel de mesaj ascuns al Papei Francisc care iubeşte atât de mult copiii. Însă nu am vrut să ratez momentul de a mă implica în acest eveniment istoric şi am decis să realizez o campanie de reportaje, înainte de venirea Suveranului Pontif, la ştiri, şi câteva materiale la Ora Regelui, emisiunea pe care o realizez la TVR”, mai spune Camelia.

Bunătate şi smerenie

Aşadar, a căutat informații, imagini, a filmat și a studiat mii de articole, chiar dosare istorice. „A fost solicitant, dar a fost ca și cum aș fi deschis o cutie magică plină de lucruri minunate. Şi am descoperit o lume fabuloasă, cu martiri români ale căror povești, pline de curaj și sacrificiu, ne-au fost ascunse, dar și imagini ale Televiziunii Române de la vizita Papei Francisc din 1999. Am dat startul acestei campanii – căreia i s-au alăturat Cristian Răuţu, Diana Dumitraşcu şi Claudiu Lucaci - la ştirile TVR, în luna mai şi, separat, la emisiune”, îşi aminteşte Camelia Csiki.

Emoția de a-l vedea atât de aproape pe Suveranul Pontif a fost de neegalat. „Am transmis din mijlocul celor peste 20 de mii de pelerini adunați la Catedrala Sfântul Iosif din București pentru a urmări sfânta liturghie pe care Papa Francisc a oficiat-o la 20 de ani după sfânta liturghie oficiată, în același loc, de Papa Ioan Paul al II-lea. A fost o zi plină de emoție, mi-au dat de câteva ori lacrimile, evident, nu în direct, dar pot să vă spun că atunci când papamobilul a ajuns în dreptul meu, am avut senzația că văd unul dintre cei mai buni și frumoşi oameni pe care i-am văzut vreodată. Bunătatea şi smerenia Sanctităţii Sale îi dau o nobleţe, măreţie şi o graţie nemaipomenită. Aşadar, am simțit emoția mea, dar şi pe a tuturor celor de faţă şi chiar emoţia şi bucuria acestui Papă iezuit, bucuros, fericit şi emoţionat sincer, la rândul său, de iubirea pe care i-o arăta România. O experienţă minunată pe care o voi păstra multă vreme în suflet”, încheie Camelia Csiki.

Live din Palatul Patriarhiei

Tot din Bucureşti, dar de pe Dealul Patriarhiei, jurnalistul Victor Andrei Dochia a transmis momentul întâlnirii Sanctităţii Sale Papa Francisc cu Patriarhul Daniel în Palatul Patriarhal.

„Emoţionant a fost faptul că am rememorat momentul de acum 20 de ani al întâlnirii Patriarhului Teoctist cu Papa Ioan Paul al II-lea. Eram student teolog la acea vreme şi făceam parte din echipa de studenţi implicaţi în organizarea evenimentului. Deşi era foarte multă pază şi securitate, am avut şansa să fiu foarte aproape de Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea şi, dacă un SPP-ist zelos nu ar fi intervenit (asta pentru că Papa era extrem de fragil la acel moment), reuşeam să îi sărut şi mâna. M-a privit însă şi m-a binecuvântat. Nu e puţin lucru să primeşti un zâmbet şi o binecuvântare de la un Suveran Pontif beatificat, câţiva ani mai târziu, de Biserica Catolică”, îşi aminteşte Victor Dochia.

Iată că, după 20 de ani, a avut, în acelaşi loc - Palatul Patriarhiei - o nouă şansă. „După live-urile pe care le-am făcut în locul amenajat pentru presă, a venit momentul în care Papa Francisc a ajuns la Patriarhia Română, a coborât din Dacia Logan şi a fost întâmpinat de Mitropolitul Nifon, pe treptele Palatului. Pentru a putea fi de faţă la tot ce se întâmplă, am decis în acel moment să părăsesc <ţarcul presei>. Am reuşit astfel să mă strecor prin cordonul de pază şi să intru în Palatul Patriarhiei. Am continuat să transmit în direct - de data asta prin telefon - comentând chiar din miezul evenimentelor imaginile pe care TVR le transmitea”, mărturiseşte jurnalistul.

Emoţiei şi bucurie

A fost aşadar, din nou, foarte aproape de cei doi întâistătători de Bisericii. „Am asistat cu mare emoţie şi bucurie la întâlnirea lor, rememorând, din nou, momentele din urmă cu 20 de ani. N-am putut rămâne până la finalul întâlnirii pentru că am fost sunat din regie să merg la cadru, afară, pentru a comenta momentul în care Papa iese din Palat, se urcă în papamobil şi porneşte spre Catedrala Naţională. Am avut din nou o şansa ca un ofiţer SPP să accepte să transmit de undeva de afară şi nu din <ţarcul presei>. Am reuşit să surprindem primele imagini cu Papa care s-a urcat în maşina Logan, pe locul din faţă. Am avut un moment în care, în emisie fiind şi comentând evenimentul, Papa m-a privit în ochi, mi-a zâmbit şi m-a binecuvântat. A fost o mare surpriză, o emoţie şi o bucurie. O şansă de a fi jurnalist al Televiziunii Române!”, mai spune Victor Dochia.

Credit Foto: Camelia Csiki, Victor Dochia, Ioana Chriţă