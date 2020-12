Croația: Finaliștii Dora 2021

HRT, radiodifuzorul național croat, i-a dezvăluit pe cei 14 finaliști care vor participa la Dora 2021. Actele artistice au fost alese de un juriu expert format din reprezentanți ai HRT, HDS și HGU (Radioul și Televiziunea Croate, Asociația Compozitorilor Croați și Uniunea Muzicală Croată).

Cele 14 acte concurente sunt:

​​o Filip Rudan - Blind

o Bernarda - Colors

o Ella Orešković - Come This Way

o Sandi Cenov - Kriv (Guilty)

o Beta Sudar - Ma zamisli (Imagine)

o Brigita Vuco - Noći pijane (Drunk nights)

o ToMa - Ocean of Love

o Eric - Reci mi (Tell me)

o Nina Kraljić - Rijeka (River)

o Ashley Colburn & Bojan Jambrošić - Share the Love

o Mia Negovetić - She's Like a Dream

o Albina - Tick-Tock

o Cambi - Zaljubljen (In love)

o Tony Cetinski & Kiki Rahimovski - Zapjevaj, sloboda je! (Cântă, e libertate!)

În plus, au fost anunțate în total patru melodii ca piese de înlocuire pentru concurs. Aceste melodii vor înlocui orice act care se retrage înainte de repetițiile Dora. Dacă un act se retrage în timpul repetițiilor, acesta nu va fi înlocuit.

Cântecele de înlocuire sunt:

​​o Elis Lovrić - Brodolom (Shipwreck)

o Endi feat. Lora - Megaloman

o Pjerino Ružević - Soldat

o Z / 11 - Only Love

Doi foști reprezentanți croați apar ca artiști în lineup-ul final. Nina Kraljić (foto) a reprezentat Croația în Eurovision 2016, în timp ce Tony Cetinski a fost al doilea reprezentant croat, în 1994, Croatia participând pentru prima dată în 1993.

Unele nume familiare apar și la compozitori: Jacques Houdek, care a reprezentat Croația în 2017, este unul dintre scriitorii filmului „Megaloman". Borislav Milanov, fondatorul Symphonix International și co-scriitor al mai multor intrări Eurovision, inclusiv la fiecare reprezentatie bulgară din 2016, este co-scriitor al „Culorilor". Linnea Deb, un alt co-scriitor al mai multor înregistrări la Eurovision, inclusiv câștigătorul Eurovision 2015, „Heroes", este co-scenarist al filmului „She's Like a Dream ".

HRT va anunța metoda de vot pentru Dora până pe 20 ianuarie. Finala Dora 2021 va avea loc pe 13 februarie la Opatija.