Cristian Fătu: Identitatea de român este armura mea din suflet

Interviu realizat în cadrul Campaniei „Cu România în suflet”.

Muzica este felul lui de a se exprima. Trăiește cu bucurie fiecare sunet pe care îl descoperă pe o partitură și îi găsește căi de exprimare la întâlnirea arcușului cu vioara. Cristian Fătu s-a născut în București, la 22 de ani a plecat la studii în Germania, iar din 2006 trăiește în în Statele Unite ale Americii.

„Provin dintr-o familie de muzicieni și am început studiul viorii la vârsta de 4 ani. Am urmat cursurile Liceului de Muzică George Enescu, iar apoi am absolvit Universitatea de Muzică din București. Vioara a fost tichetul meu de călătorie în viață. Am călătorit de mic copil în toată lumea, formându-mi o cultură și o concepție de viață prin prisma artei. Am muncit de mic copil să îmi însușesc cântatul la vioară, care este unul din cele mai frumoase și mai dificile instrumente muzicale, să îmi desăvârșesc arta”, povestește Cristian Fătu.

De mic a cântat pe cele mai importante scene din România, fiind acompaniat de orchestra importante din marile orașe ale țării. În 2006, însă, Cristian Fătu a primit o bursă de studii în America.

„Când m-am urcat în avionul spre Statele Unite, în august 2006, nu am realizat că pornesc într-o călătorie ce mă va duce spre o altă viață. O viață în care am devenit cetățean american, am întemeiat o familie din care au rezultat trei copii frumoși, talentați și am avut privilegiul să dezvolt o carieră violonistică ce m-a dus pe cele mai importante scene din Statele Unite, precum Carnegie Hall în New York City, Kennedy Center în Washington, D.C. printre altele. În prezent, locuiesc în Los Angeles din anul 2019 si sunt membru al Orchestrei New West Symphony, precum și colaborator la Orchestra Pacific Symphony. De asemenea, activez ca muzician de studio în Los Angeles unde particip la înregistrări de coloane sonore pentru filmele, serialele, videoclipurile sau reclamele ce se produc la Hollywood, la studiouri importante precum Capitol Records, FOX Studios, Warner Brothers, Sony, Disney.”

Adaptarea într-o altă societate a venit și ea în timp. Pentru Cristian Fătu dorul de acasă…l-a însoțit aproape la fiecare pas în țara de adopție.

„Eu am plecat la studii în străinătate la vârsta de 22 de ani și pot spune că identitatea, idealurile si concepția mea de viață erau deja formate. Ceea ce a fost și este dificil, este depărtarea de părinți, de câțiva prieteni apropiați și o anumită melancolie pentru locurile în care am crescut. Identitatea de român este parte din fibra mea și încerc să transmit anumite valori și copiilor mei care s-au născut americani. Port această identitate ca o armură în suflet. Eu cred că noi trăim mai multe vieți. Existența noastră pe pământ este un continuum pe care trebuie să îl realizăm, de care să fim conștienți, să putem departaja diversele perioade ale vieții prin care trecem. Cred că cel mai bine pot vorbi aici de trecutul apropiat care este cel mai proaspăt în minte. Am avut mare, mare noroc să întâlnesc niște oameni absolut extraordinari care mi-au devenit frați în niște momente de viață foarte dificile pentru mine. Sincer, nu știu cum aș fi supraviețuit ultimilor câțiva ani fără suportul, sfaturile si ajutorul lor. Se zice că familia îți este dată de la Dumnezeu, dar prietenii ți-i alegi tu. În cazul meu cred că pe acești prieteni mi i-a trimis Dumnezeu să mă treacă într-o viață nouă pe care o trăiesc acum. Sper că nu sună prea dramatic ce spun aici, dar așa a fost. Întâmplarea face că și ei sunt români. Mulțumesc din suflet Cristian, Cătălin si Andreea pentru tot!”, ni se destăinuie cu emoție Cristian Fătu, care nu uită însă de identitatea culturală care l-a „ocrotit” toată viața lui. „De la o vârstă fragedă, când mergeam în turnee de concerte sau la concursuri internaționale de muzică, am fost un ambasador al culturii românești. Așa sunt artiștii… Patrimoniul cultural și valorile pe care le are de oferit România sunt fabuloase. Sunt mândru să mă identific cu această cultură și să reprezint România oriunde apar.”

Pentru Cristian Fătu, cea mai mare și cea mai important realizare a sa consideră că sunt cei trei copii ai săi, născuți în SUA.

„Sunt norocos și fericit să am trei copii minunați. Mark 6 ani, Sophie 9 ani și Vivienne 11 ani. Ei s-au născut aici, în Statele Unite și am reușit să le obțin cetățenia Română. Sophie are o carieră fabuloasă la Hollywood și ea este motivul pentru care m-am mutat în California împreuna cu fosta mea soție, Victoria. Sophie a apărut în emisiunea America are Talent la vârsta de 4 ani fiind cea mai tânără concurentă din istoria emisiunii. Apoi au urmat alte apariții importante la Ellen Show, Little Big Shots, precum și roluri în diverse filme sau seriale produse la Hollywood, precum Muppets, Goliath printre cele mai recente. În iarna anului 2021 a avut loc lansarea filmului Last Looks, unde Sophie a jucat în compania unor staruri internaționale, precum Charlie Hunam si Mel Gibson”, spune, cu mândrie, Cristian Fătu.

Pandemia, deși i-a ținut departe de scenă sau de studiourile de înregistrare, nu l-a împiedicat pe Cristian Fătu și pe copiii săi să stea departe de muzică. Așa că a realizat… de acasă câteva concrete săptămânale transmise online, în care a fost prezentă toată familia (FA2 Family Stradivari Concert). Cristian Fătu face parte din comunitatea românilor din America, dar gândurile îi sunt uneori, la mii de kilometric distanță, în România natală.

„România este țara mea. Este pământul unde m-am născut. Reprezintă cultura si valorile pe care mi le-am însușit. Asemeni multora care trăiesc departe de țară, posibil să gândesc ceva mai optimist decât cei de acasă. Timpul și depărtarea te fac să uiți micile ignominii de zi cu zi, iar eu aleg să văd partea plină a paharului, să văd binele!”

Interviu realizat de Aura Dobre – producător TVR Internațional