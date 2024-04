„Crimele din Mica Italie”, prima colaborare a lui Scorsese cu Robert De Niro, în premieră la TVR 1 | VIDEO

Ce înseamnă să fii mafiot catolic practicant, să-ţi împaci dorința de putere cu sentimentele pentru iubita epileptică și cu devotamentul față de prietenul tău incomod? Aflăm la Telecinemateca, pe 2 aprilie, de la ora 22.00, la TVR 1.

La începutul anilor 1970, în cartierul Mica Italie din New York, tinerii aspiranţi la un job în lumea interlopă trăiesc din mici tâlhării şi „combinaţii”. Charlie (Harvey Keitel), crescut de o mamă catolică devotată, îşi caută un refugiu spiritual în religie, în timp ce face pe intermediarul între unchiul său – omul mafiei – şi diverşi clienţi. Prietenul lui Charlie, Johnny Boy (Robert de Niro), un tânăr imatur şi impulsiv, veşnic datornic la cămătari, devine elementul destabilizator al micului clan, care va fi absorbit într-o spirală a violenţei şi a crimei. Povestea face subiectul dramei „Crimele din Mica Italie” (MEAN STREETS – SUA, 1973), în regia lui Martin Scorsese şi avându-i în rolurile principale pe Harvey Keitel, Robert De Niro şi David Proval. Filmul se vede sub genericul „Telecinemateca” la TVR 1, marţi, 2 aprilie, de la ora 22.00.

Îndrăgostit de o femeie pe care unchiul său o dezaprobă, din cauza epilepsiei de care suferă tânăra, și neputând renunţa nici la prietenia cu Johnny Boy, Charlie se află în dificultate de a reconcilia valorile opuse. O încercare eșuată de a evada (în Brooklyn) îi aduce pe toți cu un pas mai aproape de un viitor amar...

Lui Robert De Niro i s-a oferit oricare dintre cele patru roluri masculine din film. Odată cu intrarea în distribuţie a lui Harvey Keitel, acesta l-a convins pe De Niro să preia rolul lui Johnny Boy. Cei doi au fost tentaţi ulterior să schimbe rolurile între ei, dar Martin Scorsese a preferat să îi păstreze în distribuţia originală. Inspirația lui Scorsese pentru personajul Johnny Boy a venit de la unchiul său patern, Joe (the Bug) Scorsese, care a avut el însuşi frecvente probleme cu legea.

De altfel, filmul marchează şi prima colaborare cinematografică a regizorului Martin Scorsese cu Robert De Niro. Ulterior, cei doi au continuat cu „Taxi Driver” (1976), „New York, New York” (1977), „Raging Bull” (1980), „The King of Comedy” (1982), „Goodfellas” (1990), „Cape Fear” (1991), „Casino” (1995), „The Irishman” (2019) și „Killers of the Flower Moon” (2023).