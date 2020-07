„Comunizarea” – episodul 7 al documentarului „România construită”, la TVR 1

Cum modifică noile ţinte economice chipul României după cel de-al Doilea Război Mondial, aflăm în episodul 7 al documentarului „România construită”. La TVR 1, duminică, 19 iulie, ora 17.00.

Episodul al şaptelea al documentarului „România construită” – Comunizarea – ne explică în ce fel propaganda comunistă a influenţat evoluţia proiectelor de infrastructură la noi în ţară.

Bicaz

23 August

La finalul celui de-Al Doilea Război Mondial, o nouă societate se clădea în tot răsăritul Europei. Noul regim, fără nici o legătură cu trecutul, se legitimează prin distrugerea a tot ceea ce clădise cel vechi în plan social. El preia totuși proiecte de infrastructură începute anterior, reușind să ducă unele la bun sfârșit. Noile ținte economice modifică însă profund și mult prea brusc societatea. Arhitectura, văduvită, ca și celelalte domenii, de vârfurile sale, este dedicată obiectivelor industriale și locuirii la comun.

Balta Brăilei

Balta Brăilei

Balta Brăilei

Defileu Jiu, Hunedoara, Petroșani, Bicaz (baraj), Uzinele 23 August, Ferentari, Fundata (Ialomița), Poarta Albă, Balta Brăilei, Oraș Victoria, Giurgiu (Podul Prieteniei), Piața Palatului sunt câteva locuri în care călătorim alături de echipa de filmare şi de prezentatorii documentarului România construită, tocmai pentru a vedea trasformările României din punct de vedere al infrastructurii, la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Giurgiu Pod

Giurgiu Pod

Giurgiu Pod

Hunedoara

Poarta Albă

Sala Palatului

Sala Palatului

Traian

Despre seria documentară România construită

TVR 1 a lansat pe 7 iunie, serialul documentar România construită, care urmărește evoluția construcțiilor pe spațiul teritorial al României de azi.

„Am vrut să redau imaginea brută a României de astăzi. Așa este ea după aproape două mii de ani de când se construiește pe acest teritoriu. Nu am căutat „mai binele” sau „mai răul”, ci realitatea așa cum se prezintă, produsă de toți cei care au contribuit la realizarea ei. Am încercat totodată să demonstrăm că tot ceea ce avem bun sau rău își are rădăcinile în istoria noastră și că există mereu o legătură între ceea ce suntem și ceea ce am realizat”, explică Alexandru Munteanu, producătorul şi realizatorul serialului.

România construită, serial ale cărui gazde sunt Mihaela Simina, istoric, scriitor și jurnalist, respectiv Toader Popescu, doctor în arhitectură, lector la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, se difuzează la TVR 1 duminica, la ora 17.00.

Serialul documentar România construită, desfăşurat pe parcursul a 10 episoade, a fost filmat în anii 2018 şi 2019, pornind de la scenariul scris de Alexandru Munteanu, Toader Popescu, Mihaela Simina, comentariul aparţinând ultimilor doi.

„În cifre, am filmat în jur de 60 de zile în deplasare și încă vreo 20 de zile în București. Am făcut în total peste 30.000 km, străbătând țara de la Orșova la Botoșani și de la Satu Mare la Vama Veche” – ne povesteşte realizatorul şi producătorul serialului documentar România construită, pe care telespectatorii îl pot vedea la TVR 1 duminica, de la ora 17.00.