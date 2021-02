Cipru: Videoclipul pentru piesa „El Diablo” a fost lansat

Elena Tsagrinou se luptă cu „El Diablo” în videoclipul piesei pentru Eurovision 2021.

Cipru a crescut căldura în competiție odată cu lansarea „El Diablo”.

Videoclipul pentru participarea la Concursul Eurovision este disponibil pentru vizionare pe site-ul panikmusic.gr. Va fi disponibil pe YouTube și alte platforme la o dată ulterioară.

Piesa a fost scrisă de Thomas Stengaard, Jimmy ‘Joker’ Thornfeldt, Laurell Barker și OXA și va fi interpretată de Elena în a doua jumătate a primei semifinale din 18 mai.

Cine este Elena Tsagrinou?

Născută la Atena în 1994, Elena Tsagrinou este deja o interpretă incredibil de performantă pe scena pop-ului grecesc. Când avea 14 ani, participase la spectacolul de talente Grecia Got Talent, unde a ajuns până în semifinală. În 2013 s-a alăturat trupei OtherView înainte de a începe o carieră solo după cinci ani de succes cu trupa.

Ea și-a lansat single-ul de debut cu titlul simbolic Pame Ap ’Tin Arxi, adică „Să o luăm de la început”, scris de Dimitris Kontopoulos și Nikos Moraitis.

A înregistrat milioane de vizualizări pe YouTube, ajungând astfel una dintre cele mai căutate vedete din regiunea ei, cu zeci de mii de adepți și pe social media. Popularitatea cântăreței a dus la o carieră de succes în televiziune, preluând sarcini de antrenor în timpul Just The 2 Of Us și co-prezentând The Voice of Greece în 2016 și 2017.

foto: panikmusic.gr