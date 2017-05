„Cine este Dumnezeu?”, se întreabă Morgan Freeman

Episodul 2 al seriei „Povestea lui Dumnezeu – relatată de Morgan Freeman” poate fi văzut vineri, 19 mai, de la ora 21.00, la TVR 1.

Există oare o accepţiune a lui Dumnezeu pe care să o împărtăşească toate religiile? Cum s-a schimbat identitatea Lui de-a lungul mileniilor? Încercând să înţeleagă milioanele de zei ai umanităţii, Morgan Freeman îşi continuă periplul într-o uriaşă biserică americană, se îndreaptă apoi către temple hinduse, se întoarce la indienii Navajo din New Mexico, merge în moschei din Cairo şi la Stonehenge. „Cine este Dumnezeu?” – este întrebarea ce îşi caută răspuns în cel de-al doilea episod al seriei documentare Povestea lui Dumnezeu – relatată de Morgan Freeman, ce poate fi urmărit vineri, 19 mai, de la ora 21.00, la TVR 1.

Telespectatorii sunt invitaţi, aşadar, să continue călătoria prin milenii de istorie, arheologie şi teologie, dar şi să fie martorii căutării personale a lui Morgan Freeman – prin conversaţii cu preoţi, şamani, imami şi cu oameni obişnuiţi – ca să descopere ce înseamnă Dumnezeu pentru oameni şi să arate că, în pofida aparentelor diferenţe, credinţele noastre sunt mai asemănătoare decât am crede.

Seria Povestea lui Dumnezeu – relatată de Morgan Freeman (THE STORY OF GOD WITH MORGAN FREEMAN, SUA, 2016) prezintă modul în care religia influenţează mersul istoriei, dar şi ce înseamnă Dumnezeu pentru oameni. Celebru pentru filmele în care a interpretat rolul Creatorului, actorul Morgan Freeman trăieşte, de-a lungul cercetării sale, o experienţă personală, pentru ca în final, să primească şi răspunsurile aşteptate. Povestea lui Dumnezeu – relatată de Morgan Freeman continuă la TVR 1 vineri, 19 mai, de la ora 21.00, cu episodul al doilea – „Cine este Dumnezeu?”.

Prezentator Morgan Freeman

Producători executivi: James Younger, Lori McCreary, Morgan Freeman