Cerbul de Aur 2019: Un ambasador al culturii şi limbii române

Concluzii la finalul Concursului Internaţional de Interpretare. Duminică, 25 august, TVR transmite spectacolul de folclor.

Cerbul de Aur 2019 şi-a desemnat câştigătorii. După două zile de concurs, am aflat laureaţii ediţiei din acest an (Detalii despre premii).



Marele Trofeu pleacă în Italia, iar organizatorii încep să se gândească deja la următoarea ediţie, după cum au afirmat în cadrul conferinţei de presă organizată duminică, 25 august, la sediul Primăriei Braşov. La eveniment au participat Valer Daniel Breaz, Ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale; Doina Gradea, Preşedinte-Director General al TVR; George Scripcaru, Primarul Municipiului Braşov; Marian Iulian Rasaliu, Prefect; Adrian Ioan Veştea, Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov.



Valer Daniel Breaz, Ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale: „Cerbul de Aur arată România adevărată. Acest eveniment atrage nu doar braşoveni, ci şi oameni din toată ţara şi din străinătate. Am văzut numeroşi turişti străini pe străzile din Braşov şi în arena Festivalului, mulţi dintre ei fredonând piesele.”



Doina Gradea, Preşedinte-Director General al SRTv: „TVR este singura televiziune care poate organiza un eveniment de o asemenea valoare, transmis în direct. Cerbul de Aur este un ambasador al culturii şi limbii române şi vrem să continuăm să-l realizăm la aceleaşi standarde. Felicit câştigătorii şi pot dezvălui din culise că juriul a deliberat până spre dimineaţă, nu a fost o decizie uşoară, dar şi-a asumat-o, aşa cum am făcut şi noi, cei care am acordat celelalte premii.”



Marian Iulian Rasaliu, Prefect: „Instituţia prefectului a făcut tot posibilul ca lucrurile să decurgă foarte bine. Poliţia, Jandarmeria, I.S.U., cu toţii şi-au făcut datoria, dovadă că în Piaţă nu a fost niciun incident, deşi au fost mii de oameni în zonă. Consider că Cerbul de Aur a ieşit foarte bine, nu bine.”



George Scripcaru, Primar Braşov: „Este foarte important că şi cei din străinătate au văzut acest eveniment, prin intermediul Televiziunii Române. Chiar am avut reacţii din străinătate, de la oameni care ne-au transmis că le place Cerbul de Aur. Acest Festival înseamnă foarte mult pentru Braşov şi pentru România. A fost o ediţie reuşită, poate chiar mai reuşită ca cea de anul trecut, pentru că am mai îmbunătăţit unele aspecte. Cred că am răspuns aşteptărilor publiclui şi partenerilor. Îi aşteptăm pe iubitorii Cerbului de Aur şi anul viitor.”



Adrian Ioan Veştea, Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov: „Judeţul Braşov este cea mai importantă destinaţie turistică, după cum am văzut cu toţii şi în declaraţiile unor invitaţi din cadrul Festivalului. Ronan Keating a fost încântat de peisajele de la noi şi de ceea ce a găsit în Braşov. Acest eveniment a scris o frumoasă pagină de istorie pentru Braşov şi pentru România şi trebuie să continue.”



Seara de folclor a Festivalului Cerbul de Aur 2019 reunește duminică, 25 august, peste 100 dintre cei mai apreciaţi artişti, în cele trei părţi ale spectacolului. Realizat şi prezentat de Iuliana Tudor, show-ul începe de la ora 21.10 şi va fi transmis live pe TVR 1, TVR HD, TVR Internațional, TVR Moldova şi online pe TVR Plus.



Pe scena din Piaţa Sfatului, muzica populară românească ne va aminti de vechile cântece ale lăutarilor. Totodată, folclorul tradiţional se va împleti cu limbajul muzical modern, dând naştere unui show inedit.



Irina Loghin, Benone Sinulescu, Nicolae Furdui Iancu, Daniela Condurache, Dinu Iancu Sălăjanu, Nea Dudu, Taraful de la Mîrsa cu Nea Vasile, Floarea Calotă, Iulia Mihai cu Taraful de Caliu, Raluca Radu, Mihai Teacă, Matilda Pascal Cojocăriţa şi Ion Ghiţulescu sunt doar câţiva dintre artiştii care ne vor aminti de melodii celebre, acompaniaţi de Orchestra „Lăutarii” din Chişinău, dirijor maestrul Nicolae Botgros.



În a doua parte a spectacolului, folclorul păşeşte în modernitate, cu Loredana și trupa Agurida care vor susţine un show electrizant, realizat cu sprijinul Orchestrei „Lăutarii”. Nu vor lipsi surprizele: vor mai urca pe scenă Lidia Buble, Alexandra Ungureanu, Gheorghe Zamfir, iar marea artistă a generaţiei de aur a muzicii lăutăreşti, Gabi Luncă, va cânta şi o melodie nouă, scrisa special pentru acest eveniment.



***

Eveniment organizat în parteneriat cu Primăria şi Consiliul Local Braşov, Consiliul Judeţean Braşov şi Prefectura Braşov, Ministerul Turismului, proiect cultural finanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, copoducător TVR Moldova, coproducător artistic Radio România.



Eveniment sponsorizat de Coresi, Tarom – transportator oficial.