De la muzică lăutărească la folclor reinterpretat, pe scena Cerbului de Aur 2019

Seara de folclor reunește duminică peste 100 dintre cei mai apreciaţi artişti, în cele trei părţi ale spectacolului. Realizat şi prezentat de Iuliana Tudor, show-ul începe la ora 21.10 şi e transmis live pe TVR 1, TVR HD, TVRi, TVR Moldova şi TVR+.

Loredana și trupa Agurida vor susţine un spectacol muzical electrizant

Lidia Buble are emoţii la prima sa întâlnire cu scena prestigiosului festival

Acompaniază Orchestra „Lăutarii” din Chişinău, dirijor maestrul Nicolae Botgros

Pe scena din Piaţa Sfatului, muzica populară românească ne va aminti de vechile cântece ale lăutarilor. Totodată, folclorul tradiţional se va împleti cu limbajul muzical modern, dând naştere unui show inedit. Din punct de vedere vizual, grafica şi imaginile din Arhiva TVR vor uni cele trei părţi, regia artistică fiind semnată de Aurel Badea, unul dintre cei mai apreciaţi regizori ai Televiziunii Române.



Irina Loghin, Benone Sinulescu, Nicolae Furdui Iancu, Daniela Condurache, Dinu Iancu Sălăjanu, Nea Dudu, Taraful de la Mîrsa cu Nea Vasile, Floarea Calotă, Iulia Mihai cu Taraful de Caliu, Raluca Radu, Mihai Teacă, Matilda Pascal Cojocăriţa şi Ion Ghiţulescu sunt doar câţiva dintre artiştii care ne vor aminti de melodii celebre, acompaniaţi de Orchestra „Lăutarii” din Chişinău, dirijor maestrul Nicolae Botgros.





În a doua parte a spectacolului, folclorul păşeşte în modernitate, teme populare cunoscute fiind reinterpretate şi reorchestrate. Loredana și trupa Agurida vor susţine un show electrizant, realizat cu sprijinul Orchestrei „Lăutarii”. „Orice experienţă este frumoasă în viaţă şi trebuie să o trăim acum şi nu cu regrete sau cu gândul la ce se va întâmpla. Acest moment este foarte important şi sunt fericită că sunt aici”, spune Loredana.



Nu vor lipsi surprizele. Lidia Buble are emoţii la prima sa întâlnire cu scena prestigiosului festival. Artista a construit un moment frumos împreună cu orchestra „Lăutarii” din Chișinău şi va cânta două piese îndrăgite din repertoriul Mariei Tănase. „Nu am îndrăznit să visez că am să cânt vreodată pe această scenă. Îmi aduc aminte că, atunci când eram mică nu aveam televizor acasă și, când începea Cerbul de Aur, mergeam prin vecini împreună cu frații mei să ne uităm. Vremuri faine! Acum numai la gândul că urmează să urc pe această scenă... mă încearcă atâtea sentimente frumoase”, spune Lidia Buble.



O altă invitată a serii de folclor este Alexandra Ungureanu, care în urmă cu 11 ani a fost primul artist care se apleca asupra folclorului pentru a-l combina cu muzica de club. Tot în această seară, marea artistă a generaţiei de aur a muzicii lăutăreşti, Gabi Luncă, va cânta în direct la Televiziunea Română. Cu această ocazie, Gabi Luncă a scris o melodie nouă, cu un mesaj impresionant.



Seara va ajunge la final alături de maestrul Gheorghe Zamfir şi invitaţii săi, cu show-ul “Zbor de Ciocârlie”, un concept original Proiect K1 despre mitul creatorului.



Eveniment organizat în parteneriat cu Primăria şi Consiliul Local Braşov, Consiliul Judeţean Braşov şi Prefectura Braşov, Ministerul Turismului, proiect cultural finanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, copoducător TVR Moldova, coproducător artistic Radio România.



Eveniment sponsorizat de Coresi, Tarom – transportator oficial.