Cel mai recent concert semnat Jean-Michel Jarre, „Bridge from the Future”, sâmbătă seară, la TVR 1

Fabulosul concert ce a marcat deschiderea Festivalului STARMUS din Bratislava, Slovacia, în faţa a peste 100.000 de spectatori, poate fi urmărit de telespectatorii TVR 1 pe 8 iunie, de la ora 21.30.

„Bridge from the Future”, special conceput și proiectat pentru această ocazie de Jarre, a inaugurat cea de-a șaptea ediție a Festivalului STARMUS, cel mai de seamă eveniment ce unește știința, arta și muzica, sub auspiciile regretatului Stephen Hawking. Inițiativa acestui festival aparține unor personalități binecunoscute, precum astrofizicianul Garik Israelian sau Sir Brian May, chitaristul Queen și doctor în astrofizică. Evenimentul convoacă anual laureați Nobel, oameni de știință și cercetători, astronauți, intelectuali și artiști, pentru a face schimb de cunoștințe universale, pentru a face „puntea către mâine”, așa cum este numită Știința. Conform euronews.com, de mai mult de 100.000 de spectatori s-au aflat la Incheba Bratislava, în Slovacia, pe 12 mai, pentru a asista la spectaculosul concert din acest an. Telespectatorii TVR 1 au şi ei ocazia să se bucure de muzica şi efectele speciale caracteristice artistului, urmărind concertul pe 8 iunie, de la ora 21.30.

Cu „Bridge from the Future”, Jean-Michel Jarre se află în fruntea acestei mișcări atât ca muzician și futurist emblematic, cât și ca ambasador, de peste trei decenii, al Națiunilor Unite pentru educație, știință și cultură la UNESCO.



Pe scenă, marelui artist i se alătură Sir Brian May, membru fondator al trupei Queen, chitarist, compozitor, producător și interpret de renume mondial, dar și un genial doctor în astrofizică.





„Pe măsură ce continuăm să învățăm din trecut, astăzi ar trebui să ascultăm viitorul, fiind receptivi și atenți la semnalele care vin. Descoperiri și soluții, în toate domeniile, există deja acolo, în viitor, și așteaptă ca noi să le găsim. Este vocația noastră, ca artiști, oameni de știință, antreprenori și cetățeni, să ne angajăm și să activăm progresul, în crearea unei punți către viitor: acesta este spiritul STARMUS”, declara Jean-Michel Jarre.

La rândul său, Sir Brian May mărturisea înainte de începerea concertului: „Suntem încântați că STARMUS VII va începe cu un spectacol unic și spectaculos. Și în acest concert, Jean-Michel Jarre va da tonul pentru spiritul acestei conferințe.”



Credite fotografii și info festival:

https://www.jeanmicheljarre.com/live/bridge-from-the-future

https://brianmay.com/

https://www.facebook.com/jeanmicheljarre