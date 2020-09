Cel de-al doilea sezon al serialului italian „Viaţa visată”, filmat în Romania

Actorii miniseriei produse de RAI au filmat timp de cinci săptămâni la studiourile Castel Film. Află ce se întâmplă în episodul 2 „Viaţa visată”?

În premieră şi în exclusivitate, TVR 2 difuzează în fiecare sâmbătă, de la ora 22:10, serialul „Viaţa visată” (La vita promessa - Italia, 2018). Producţie a televiziunii Rai 1, cu imagini atractive, emoţie şi o actriţă expresivă şi carismatică în rolul principal, Luisa Ranieri, cele 8 episoade ale miniseriei regizate de Ricky Tognazzi au fost lansate în septembrie 2018. În scurt timp, miniseria a ajuns la o audienţă de aproape 6 milioane de telespectatori în ţara de origine.

Ceea ce se ştie mai puţin este câ începutul celui de-al doilea sezon al miniseriei italiene s-a filmat în România, în iulie 2019. Filmările au avut loc la Castel Film, timp de cinci săptămâni, iar miniseria a beneficiat şi de o schemă de ajutor din partea statul italian care oferă o reducere a cheltuielilor pentru producții filmate în România.

Ficţiunea începe în Sicilia, în anii 1920. Carmela Carrizzo (Luisa Ranieri) şi-a văzut soțul murind din mâna fermierului Vincenzo Spanò (Francesco Arca). Acesta din urmă, atras dar respins de femeie, se răzbunase astfel lovindu-i familia. Nu numai că îl omorâse pe bărbatul pe care Carmela îl iubea, dar, cu violența sa, îl lăsase paralizat pe unul dintre cei cinci copii ai femeii, Rocco (Emilio Fallarino). Carmela hotărăşte să fugă împreună cu copiii ei şi să îşi construiască, cu sacrificii, o nouă viață în America. În partea a doua, miniseria ne poartă în anii '30. Carmela se instalează într-un apartament din cartierul New York din Little Italy , căutând răscumpărarea și urmărind visul unei vieți mai bune într-un ținut dominat de interdicție și de criza economică. Cu toate acestea, problemele pentru familia sa, care va naviga între vise și dezamăgiri, nu vor întârzia să apară. Trecutul va reveni să-o caute, iar ea va trebui să se ocupe din nou de violentul Vincenzo Spanò .

"În viață renaști de fiecare dată când te confrunți cu o durere. L-am pierdut pe tatăl meu foarte tânără și l-am pierdut pe tatăl vitreg acum doi ani. De acolo de fiecare dată trebuie să o iei de la capăt și să ai puterea să o faci. În familia mea, pentru cei dragi, în viața de zi cu zi, în ochii fiicelor mele. De acolo începe din nou: de la iubirea care te înconjoară. Munca este un motor excelent. Pentru noi, femeile, este la fel de importantă ca familia: este afirmarea ta, te distrage, te scoate din coajă, creează relații importante. Munca este fundamentală în viața unei persoane, atât a unui bărbat, cât și a unei femei", spunea într-un interviu despre viaţa sa actriţa Luiza Ranieri.

Ce se întâmplă în episodul 2?

Pentru a ajunge la New York, Carmela este de acord să se căsătorească, prin împuternicire, cu venețianul Matteo Schiavon; cu toate acestea, cu puțin timp înainte de a părăsi Napoli , fiica sa Maria se îmbolnăvește de holeră și e la un pas de moarte. Deși distrusă de durere, Carmela pleacă împreună cu ceilalți copii Michele, Rocco, Antonio și Alfredo. Pe navă, Carmela îl întâlnește pe Amedeo Ferri, un antreprenor italo-american bogat și amabil, care îl ia pe micuțul Alfredo sub aripa sa. Carmela și copiii ei sunt întâmpinați cu căldură în casa lui Matteo din Little Italy, dar tânăra este avertizată de Giovanni Ardigò, soțul polițist al Concettei, că, deși Matteo este un om bun, și-a vândut barul (administrat anterior de prima sa soție) șefului mafiot Santo Matranga. Michele contribuie la economia familiei cu ajutorul banilor câștigaţi într-o turnătorie, în timp ce Antonio începe să lucreze şi să vândă ilegal alcool. Într-o zi, Antonio participă la un jaf cu prietenul său Salvo. Matteo îi reproșează Carmelei comportamentul copiilor și puținul ajutor pe care femeia i-a acordat-o pentru bar. Carmela se pregătește să meargă la o cină cu Amedeo, dar Giovanni ajunge și îi dă vestea morții lui Matteo: bărbatul purta lăzi cu alcool (care s-a dovedit a fi goală) în numele lui Guarino, care în realitate căuta doar o diversiune pentru a scăpa de el; Matteo nu s-a oprit la un punct de control al poliției și a ajuns să fie ucis. Având nevoie de bani pentru înmormântarea soțului ei, Carmela merge la casa de amanet a lui Moise, care înțelege, datorită celor două fotografii din medalionul femeii, că este soacra sa.