Eurovision 2023: Cehia revine la o finală națională live

Cehia va găzdui o emisiune de selecție națională în direct de la Praga. „ESCZ 2023” va fi difuzat luni, 30 ianuarie.

Șeful delegației Kryštof Šámal a declarat pentru eurovision.tv:

„Sunt mândru de modul în care marca ESCZ a crescut pe scena muzicală cehă. Platforma devine extrem de interesantă și atractivă. Sunt încântat să anunț că am primit un răspuns copleșitor din partea industriei muzicale cehe. Au fost trimise peste 170 de melodii - majoritatea de la compozitori cehi - și toate cu artiști cehi. Alegerea melodiilor devine din ce în ce mai dificilă și sperăm să finalizăm numele finaliștilor în zilele următoare. Mai multe detalii despre spectacol vor fi dezvăluite în săptămânile următoare”.

Anul trecut, We Are Domi a reprezentat Republica Cehă alături de favoritul fanilor Lights Out - care a terminat pe locul 4 în Semifinală, calificându-se în Marea Finală.

sursa: eurovision.tv