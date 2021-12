Cehia anunță noul participant la Eurovision: We Are Domi | VIDEO

Česká Televize a făcut cunoscut câștigătorul ESCZ 2022. Reprezentantul Republicii Cehe în Italia este... We Are Domi!

We Are Domi este o trupă electro-pop, formată în Regatul Unit în 2018, în prezent cu sediul în Cehia. Ei au învins 6 concurenți (dominând votul juriului și câștigând votul publicului) pentru a lua biletul la Torino cu piesa lor Lights Off.

Trupa, cunoscută pentru performanțele lor foarte energice canalizează un amestec sonor unic de influențe dance și electro care provin de la originile lor de pe ringurile de dans din Londra, Praga și Oslo.

Trupa și-a făcut drum prin noul format ESCZ 2022, concursul având loc mai devreme decât de obicei, pentru a oferi participantului câștigător o lună în plus pentru pregătire și un nou raport de jurizare: 50% juriu internațional; 25% fani internaționali; 25% fani cehi.