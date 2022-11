Cătălin Pavel: ’’Eu mă odihnesc scriind. Scap de stres, de griji, de gânduri, de toate’’

Arheolog, jurnalist, scriitor şi profesor, Cătălin Pavel, invitatul Danielei Zeca Buzura la ’’Mic Dejun cu un Campion’’ în ediția de sâmbătă, 19 noiembrie, de la ora 10:00.

’’Eu mă odihnesc scriind. Scap de stress, de griji, de gânduri, de toate’’ mărturiseşte cu mare sinceritate Cătălin Pavel, în primul rând un strălucit arheolog ce se revendică ca moştenire de la clasicii Nicolae Iorga şi Vasile Pârvan, dar care priveşte urmele trecutului dintr-o cu totul altă perspectivă. Un istoric şi cercetător laborios, un publicist cu atitudine şi un scriitor de succes iar romanele, poeziile, zecile de articole de presă şi studii dovedesc cu asupra de măsură că viaţa se vede altfel atunci când, de foarte tânăr, se ajunge la certitudinea că ’’Nimic nu se poate fără combustibilul bucuriei’’, spune Ileana Ploscaru Panait, producătorul emisiunii.



O conversaţie plină de substanţă în care trecutul devine prezent prin strădaniile unor oameni dedicaţi şi perseverenţi. Oameni cu multilple abilităţi de cunoaştere şi cercetare asupra istoriei, culturii şi civilizaţiei. Oameni fără de care, fiecare epocă ar fi rămas învăluită în anonimat. Nu toate enigmele evoluţiei societăţii omeneşti au putut fi descifrate, interpretate, înţelese dar, succesiunea generaţiilor care caută răspunsuri au dus, fără îndoială la multe concluzii ce ne folosesc în viitor.





’’În arheologie lucrezi cu timpul revolut. Este o alternanţă între vechi - ceea ce scoţi din situl pe care îl studiezi - şi momentul prezent în care artefactele ies la lumină şi trebuie să înţelegi ceea ce se ascunde fie în spatele unui mic fragment precum un ciob de ceramică sau un fragment de os fie a unor ansambluri imense cum sunt de exemplu mozaicurile antice. Este un permanent dute-vino între lucrurile mici şi cele mari iar arhelologul se simte oarecum pierdut printre poveşti’’ – mărturiseşte Cătălin Pavel, invitatul de astăzi de la Mic Dejun cu un Campion.



Chiar dacă se spune că istoria se repetă ciclic şi că cei mai capabili generali i-au lecţii studiind istoria conflictelor, strategiilor şi acţiunilor marilor războinici din trecut, urmele lor ar fi rămas poate uitate dacă nu ar fi fost această breaslă de pătimaşi ai istoriei care sunt arheologii, alături, bineînţeles de toţi acei cercetători capabili să descifreze sensul unor descoperiri epocale.



’’Arhelologia este o ştiinţă a fragmentelor şi a recompunerii întregului din urme de multe ori insignifiante. Este un privilegiu să poţi face asta pentru că până la tine, nimeni n-a mai văzut poate de mii de ani acel întreg’’ declară cu modestie Cătălin Pavel.





Şi, cu toate acestea, chiar dacă lucrează cu artefacte, arheologia recompune o lume. Se referă la un mod viaţă, la oameni vii ce şi-au împlinit un destin într-un moment fixat în timp. ’’Fiecare este liber să reconstruiască trecutul aşa cum doreşte. Adică, să-l interpreteze cu mijloacele proprii de pregătire. Arheologii propun ceea ce meseria lor i-a învăţat să facă: să definească metodologic o naraţiune cât mai completă dacă se poate şi justificabilă prin fapte, nelipsită totuşi de subiectivitatea inerentă a cercetătorului. Această naraţiune, noi o propunem societăţii şi cercurilor ştiinţifice. Este ideal să ne putem adresa şi copiilor, să le putem prezenta modele alternative ce au existat cândva, demult. Asta îi ajută să vadă lucrurile diferit, într-o dinamică a istoriei. Iar adulţii să reflecteze din diferite unghiuri de vedere asupra acestor descoperiri. Nimeni nu poate avea un monopol asupra trecutului. Dacă aş fi un pic ironic aş spune că pentru unii idealul ar fi să sapi o groapă, să găseşti pe fundul ei un bilet în care să fie înscripţionat mesajul: ‘Iată ce s-a întâmplat de fapt. Liniştiţi-vă, iată adevărul. Nu mai e nevoie să mai cercetaţi şi voi!’ şi… gata. Ne-am încheia misiunea. Dar, frumuseţea arheologiei este tocmai aceea de a cerceta, de a recompune, de a regândi din mici fragmente, epoci întregi’’.



Cătălin Pavel, unul dintre cei mai tineri arheologi care au săpat la Troia, Milet şi Gordion în Turcia, în situri arheologice din Franţa, Germania, Marea Britanie, Maroc şi Israel dar şi la Histria şi alte şantiere din România, însoţit de colegi şi de studenţi recunoaşte că ’’arheologia nu este doar muncă minuţioasă ci înseamnă în mare măsură şi camaraderie, şi prietenie. Iar punerea în valoare se face printr-o promovare susţinută’’.



Este un specialist recunoscut, în plină ascensiune. Predă la Universitatea ’’Ovidius’’ din Constanţa. A beneficiat de burse doctorale și postdoctorale meritorii la Universitatea Paris 1 Panthéon-Sorbonne, la Universitatea din Oxford, la Institutul Arheologic Albright din Ierusalim și la Colegiul Noua Europă din București.



Este autorul şi co-autorul unor cărţi de specialitate importante ce reflectă aria cercetărilor la care a participat: ’’Describing and Interpreting the Past’’ (Editura Universității din Bucureşti, 2010) și ’’Dicţionar de mitologie grecoromană’’ (co-autor, Editura Corint, 2011). Cel mai recent volum de arheologie ’’Animalele care ne fac oameni. Blană, cozi și pene în arheologie’’ a apărut anul trecut la Editura Humanitas.



Dar, dincolo de volumele academice şi de cele peste 250 de articole de popularizare a arheologiei în publicaţii de substanţă precum ’’Dilema veche’’, Cătălin Pavel este recunoscut şi ca un poet şi romancier de succes.



Din 2013, când a publicat primul său volum de poezie ’’Altera pars’’ răsplătit cu Premiul ’’Mircea Ivănescu’’ a mai editat încă patru: ’’Tulburarea la ființele vii’’ (2014) şi ’’Doi oameni într-o poză’’ (2015) ambele la Editura Limes, ’’Adagietto’’ (Editura FrACTalia, 2016) şi , cel mai recent, ’’Carnetul lui Villard’’ apărut la Editura Vinea, în 2021.



Colaborează cu articole pe teme literare în ’’Suplimentul de cultură’’ şi în alte publicaţii. Romanele sale au apărut la edituri importante precum Humanitas, Polirom şi Cartea Românească. Volumul ’’Aproape a șaptea parte din lume’’ (Humanitas, 2010) are şi o versiune franceză editată în 2017; ’’Nici o clipă Portasar ’’ (2015) şi ’’Trecerea’’ (2016) ambele la Editura Cartea Românească; ’’Chihlimbar’’ (Polirom, 2017) a primit Premiul Uniunii Scriitorilor, filiala Constanța. Unul dintre cele mai cunoscute romane semnate de Cătălin Pavel, un adevărat bestseller cu traduceri în franceză şi italiană este ’’Arheologia iubirii: De la Neanderthal la Taj Mahal’’ (Humanitas, 2019) recompensat şi el cu Premiul Uniunii Scriitorilor, filiala Constanța, nominalizat la Premiile ’’Observator cultural’’. Iar cel mai recent, ’’Toate greșelile care se pot face’’ a fost lansat în 2022 tot de prestigioasa editură Humanitas ’’o splendidă parabolă despre dragostea care distruge sau reface întreaga lume. Despre dragostea și lumea în care facem toate greșelile posibile’’.



Cu certitudine că alegerea invitatului nostru din această dimineaţă nu a fost o greşeală ci un exemplu de optimism, dragoste pentru meserie şi pentru oameni. Un dialog despre pasiune şi misiune, despre putere şi înţelepciune, despre prieteni şi camarazi, despre virtute şi împlinire. O conversaţie documentată şi alertă pe care Daniela Zeca Buzura, amfitrionul emisiunii, a pus-o în pagină pentru ca cei care ne urmăresc sâmbătă de sâmbătă, să poată descoperi cu un om deosebit, tânăr şi pasionat care ştie cum să-şi trăiască viaţa la maximum’’.



Un articol de Ileana Ploscaru Panait



*** Emisiunea poate fi urmărită la TVR2, sâmbătă, 19 noiembrie 2022, de la ora 10:00 (reluare vineri, 25 noiembrie ora 3:05); la TVRInternaţional sâmbătă, 19 noiembrie 2022, de la ora 10:30; la TVRMoldova duminică, 20 noiembrie 2022, ora 8:55 şi la TVR+.