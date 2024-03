Carmen Târnoveanu prezintă o premieră pentru televiziune, în debutul noului sezon “Dăruiește Românie!”

40 de artiști ai Teatrului Național de Operetă și Musical "Ion Dacian" din București vor urca pe scena emisiunii “Dăruiește Românie!”, în debutul sezonului 11, care poate fi urmărit începând cu 6 aprilie, în fiecare sâmbătă, de la 13:30, la TVR3.

Teatrul Național de Operetă și Musical "Ion Dacian" din București, sigurul teatru de operetă din țară, cu o viață artistică de 70 de ani, aduce în emisiunea “Dăruiește Românie! povești inedite din culisele spectacolelor extraordinare pe care le are în repertoriu, precum și momente artistice decupate din spectacolele pe care le prezintă în fața publicului, de această dată, adaptate special pentru scena emisiunii “Dăruiește Românie!”.

Astfel, sâmbătă, 6 aprilie, de la 13.30, la TVR3, urmărind prima ediție din noul sezon al emisiunii “Dăruiește Românie!”, îi veți cunoaște pe o parte dintre artiștii Teatrului Național de Operetă și Musical "Ion Dacian" din București, care, mai departe de emoția și bucuria pe care o aduc în scenă cu fiecare reprezentație artistică, vor accepta și provocarea de a ne conduce atât în culisele sălii de spectacol, cât și în culisele afective ale acestei construcții complexe care se numește – spectacol.

Sâmbătă, 6 aprilie, de la 13.30, la TVR3, în distribuția primei ediții a emisiunii “Dăruiește Românie!”, din noul sezon, sezonul cu numărul 11, veți aplauda din fața micilor ecrane, artiști precum: Florin Budnaru, Daniela Bucșan, Stefan Popov, Mihaela Alexa, Marius Mitrofan, Eugenia Stoian, Luminița Florescu, Alexandru Burcă, Orest Pîslariu Ranghilof, Alfredo Pascu, Gabriela Daha, Cristina Trandafir, Mihai Urzicana, alături de artiști din Corul Teatrului Național de Operetă și Musical "Ion Dacian" din București.

De asemenea, vom trece în revistă cele mai intense momente din istoria recentă a Teatrului Național de Operetă și Musical “Ion Dacian” din București, împreună cu Aurel Muraru - dirijor cor, Constantin Grigore - dirijor orchestră, Camelia Rădulescu - director realizare și promovare spectacole, Andreea Toma - coregraf, Radu Doagă - șef serviciu departamentul marketing și Geanina Meragiu, concert - maestru al Orchestrei Teatrului Național de Operetă și Musical “Ion Dacian” din București.

Repertoriul actual al instituției de cultură îmbină clasicul cu montările moderne, urmărind astfel atragerea unui public divers. În programul Teatrului Național de Operetă și Musical "Ion Dacian" din București, găsim titluri de operetă precum „Țara Surâsului”, „Victoria și al ei Husar”, „Liliacul”, „Voievodul Țiganilor”, „Secretul lui Marco Polo” și musical precum, „My Fair Lady”, „Kiss me, Kate!”, „Jack Pazzia e amore”, „Rebecca”. Pe lângă titlurile de operetă și musical, din repertoriu fac parte concerte („Meșterul Manole- Operă Rock”, „Călătorie în lumea filmului și a musicalului”, „Musicalul între West End și Broadway”, „Opereta, de la Viena la Budapesta”, „Parla mi d’amore”, etc.) și spectacole pentru copii („Alice în Țara Minunilor”, „Ileana cea Vitează”).

Ca o coincidență fericită, lansarea noului sezon al emisiunii “Dăruiește Românie!” se suprapune cu lansarea celui mai nou spaţiu pe care instituţia îl integrează în circuitul cultural al capitalei, Opereta Lounge.

“Cu bucurie anunţăm că redefinim identitatea foaierului nostru, prin transformarea sa în Opereta Lounge. Deschidem astfel un nou hub cultural şi de socializare, un loc în care nu va mai exista distanţa dintre artişti şi public impusă de configuraţia sălii de spectacol. Aici, în Opereta Lounge, totul va fi fluid, circular şi apropiat. Vom cultiva momentele interactive, socializarea şi interacţiunea între toţi cei ce vor trece pragul acestui spaţiu şi pornim pe acest drum cu misiunea de a face din această zonă inima unei comunităţi vibrante, dedicate artei, culturii și socializării într-un cadru distins și relaxant”, declară Radu Petrovici, Manager al Teatrului Național de Operetă și Musical "Ion Dacian" din București.

Carmen Târnoveanu despre noul sezon al emisiunii “Dăruiește Românie!”:

Emisiunea „Dăruiește Românie!”, pe care o realizez și o moderez de 10 sezoane, este un proiect pe care l-am început în 2018. Când am gândit acest spectacol de televiziune, într-un format de culturetainment, am plecat de la dorința de a oferi românilor partea cea mai frumoasă și mai sensibilă a acestei țări: cultura artistică, prin artiștii ei consacrați sau debutanți, dar promițători.

Pe măsură ce emisiunea a căpătat propria voce în fața publicului, am simțit să adaug o dimensiune suplimentară divertismentului, și anume o componentă socială, de transfer de valori, cunoștințe și experiențe relevante. Astfel a apărut colaborarea cu Fundația World Vision România, prin care am susținut și promovat programul educațional „Vreau în clasa a 9-a”, care acordă burse școlare elevilor fără posibilități materiale, pentru a urma și liceul. Timp de două sezoane, artiști, antreprenori și voluntari din țară și din străinătate s-au alăturat demersului nostru și s-au transformat în adevărați mentori pentru acești copii, ale căror destine urmau să se schimbe pentru totdeauna, odată cu liceul. Mă bucură să știu că emisiunea „Dăruiește Românie!” le-a transmis acestor copii semnalul că Educația Merită, plus încurajările celor care, prin efort, ambiție și perseverență au reușit în carierele lor, devenind modele de parcurs și succes.

Iată că astăzi, emisiunea „Dăruiește Românie!” continuă povestea pe TVR3, unde mă întâlnesc cu telespectatorii în fiecare sâmbătă, de la ora 13.30. În emisiunea “ Dăruiește Românie!” veți regăsi de fiecare dată acel ceva care, în primul rând pe mine mă animă, mă motivează și mă reprezintă: un profund respect pentru valoarea artistică și culturală, atemporală și indiferentă la mode sau curente trecătoare.

Într-o lume confiscată parcă de zgomotul rețelelor sociale, continui să cred în farmecul emisiunilor de televiziune realizate în platou, prin efort colectiv, după reguli scenaristice, tehnice și de expresie artistică. Aceste elemente ce compun spectacolul de televiziune nu se vor perima niciodată, pentru că ele induc telespectatorului o intimitate inconfundabilă, dincolo de ecran, o anume disponibilitate de a asculta, de a privi cu atenție și curiozitate, de a trăi liber emoția artistică, de a se recrea constructiv.

Sâmbătă, 6 aprilie, de la 13.30, la TVR3, sezon nou al emisiunii “Dăruiește Românie!”

