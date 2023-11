„Capitala Culturală”: Arhitecta Oana Stănescu, în dialog cu Cătălin Ștefănescu, în 27 octombrie, la TVR Cultural | VIDEO

Arhitecta Oana Stănescu a fost cea de-a doua invitată a lui Cătălin Ștefănescu la emisiunea „Capitală Culturală”, un proiect al Universității Politehnica Timișoara și TVR. Ediția a fost difuzată la TVR Cultural vineri, 27 octombrie, de la ora 22.00.

Oana Stănescu predă la Harvard GSD și la MIT. A colaborat cu instituții precum Museum of Modern Art (New York) și New Museum și a avut clienți precum Kanye West, Fool’s Gold, Need Supply și Virgil Abloh (director artistic pentru designerul Louis Vuitton).

Oana Stănescu s-a născut la Reșița și a crescut în Gărâna. A ales arhitectura pentru că își dorea o profesie interesantă și plină de surprize. Munca ei este diversificată, de la arhitectură rezidențială și amenajarea spațiului public, până la cercetare.

Cabinetul ei de arhitectură are birouri în New York și Berlin, cu proiecte în toată lumea și de toate tipurile, de exemplu: reconversia unei structuri suspendate la Reșița, o instalație pentru un festival în Logroño (Spania) și una pentru festivalul muzical Coachella (SUA).

Sursă foto: Universitatea Politehnica Timișoara

***

Urmăriți dialogul mai jos: