Emisiunea „Capitala Culturală cu Cătălin Ștefănescu”, din 20 octombrie, la TVR Cultural. Primul invitat: dirijorul Cristian Măcelaru | VIDEO

De vineri, 20 octombrie, timp de zece săptămâni, TVR Cultural difuzează dialogurile lui Cătălin Ștefănescu cu personalități importante din muzică, educație, IT, medicină, dans și astrofizică. Discuțiile au fost înregistrate în cadrul emisiunii „Capitala Culturală”, realizată în parteneriat cu Universitatea Politehnica Timișoara, și vor fi difuzate la TVR Cultural vinerea, de la ora 22.00, și la TVR 2, în fiecare luni, de la ora 16.00.

Invitații speciali ai dialogurilor „Capitala Culturală cu Cătălin Ștefănescu” sunt: dirijorul Cristian Măcelaru, baritonul George Petean, Dragoș Mărgineanțu - expert în inteligență artificială, Raluca Popa - profesoară universitară și antreprenoare, Anca Vasiliu - filosof și cercetătoare, balerina Francesca Velicu, arhitecta Oana Stănescu, chirurgul Alexandru Mărmureanu, matematicianul Adrian Constantin şi astrofizicianul Aurora Simionescu.

„În anul în care Timișoara este capitala culturală a Europei, orașul devine și spațiul de întoarcere acasă a unor români care au făcut cariere de excepție în alte colțuri ale lumii, au obținut performanțe profesionale cu totul deosebite și fac parte din elitele mondiale ale domeniilor în care își desfășoară activitatea.

În cadrul unui proiect mai larg de deschidere a spațiului academic și de comunicare multidisciplinară cu spațiul public, Universitatea Politehnica Timișoara primește aceste personalități în capitala culturală a Europei, pentru a le prezenta publicului de acasă, dar și tuturor compatrioților care au ales să trăiască dincolo de granițele României”, arată Universitatea Politehnica Timișoara.

Emisiunea este prezentată și produsă de Cătălin Ștefănescu.

Sursă imagini: Universitatea Politehnica Timișoara

***

În prima ediție a emisiunii, a fost difuzat dialogul lui Cătălin Ștefănescu cu dirijorul Cristian Măcelaru, laureat al premiului Grammy și director artistic al Festivalului și Concursului Internațional „George Enescu”.

În prezent, Cristian Măcelaru deține poziții prestigioase ca director muzical al Orchestrei Naționale a Franței, dirijor principal al WDR Sinfonieorchester, director artistic și dirijor principal al World Youth Symphony Orchestra de la Interlochen Center for the Arts și director muzical și dirijor al Cabrillo Festival of Contemporary Music.