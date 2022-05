Cântecul amintirilor...in memoriam Marioara Murărescu

Duminică 29 mai, de la ora 16.00, la TVR3, v-am invitat să urmăriți o ediție de colecție a emisiunii "Cântec și poveste".

„Fiecare om are steaua lui, în fiecare din noi Dumnezeu a pus o scânteie divină. Totul e să reușești să-ți găsești vocația și eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-am găsit drumul. Nici nu mă imaginez făcând altceva decât aducând folclorul și zestrea noastră de tradiție în atenția contemporanilor. Este mare lucru să văd că românii își iubesc folclorul, dincolo de privirile pe care le aruncă peste mări și țări. E un semn de stabilitate.”

Marioara Murărescu şi-a început cariera la Radioul public în anul 1971, iar în 1977 în Televiziunea Română. Realizarea emisiunii Tezaur Folcloric a început în anul 1978, iar în 1982 emisiunea a primit un spaţiu fix în grila de programe a Televiziunii Române. În calitate de realizatoare de televiziune, numele îi este inseparabil de emisiunea Tezaur folcloric, pe care a realizat-o aproape trei decenii pe postul TVR. În timpul comunismului a fost constrânsă, conform propriilor declarații, să facă anumite compromisuri: „Dacă aș fi cedat intenției cenzurii de a-mi politiza emisiunea mi-aș fi pierdut publicul; dacă nu cedam deloc, mi se suspenda emisiunea.”

Marioara Murărescu, realizator tv și etnomuzicolog, și-a dedicat întreaga viață cercetării tradițiilor și folclorului românesc. Pasiunea pentru acest vast domeniu al culturii tradiționale i-a adus multiple satisfacții profesionale, iar emisiunea ”Tezaur folcloric” a fost ”motorul” care a pus în mișcare și a scos la lumină zestrea materială și spirituală a țăranului român.

”Am avut bucuria să descopăr tineri interpreți, să-i ajut să iasă în lume… Sunt interpreți care recunosc și astăzi că au ieșit în lume împreună cu mine, care sunt produsul Tezaurului Folcloric. Așa am considerat eu, că „Tezaur Folcloric” înseamnă mari interpreți de odinioară, mari interpreți ai momentului, dar înseamnă, în același timp și repertoriu, care poate fi pus în valoare de interpreții tineri. ”

Marioara Murărescu a fost decorată la 14 aprilie 2009 cu Ordinul Steaua României în grad de Cavaler. În cadrul ceremoniei de la palatul Cotroceni, președintele Traian Băsescu a declarat: „Este pentru mine o decorare ușoară pentru că nu trebuie să explic. O știu toți românii, știu toți cât vă datorăm pentru răbdarea, tenacitatea cu care ați căutat în tezaurul folclorului românesc. Știm toți câtă bucurie ne-ați adus prin promovarea tradițiilor populare și mai ales prin promovarea unor artiști populari, capabili să pună în valoare piesele din tezaurul folcloric românesc. Permiteți-mi să vă mulțumesc în numele românilor și al meu personal.”

Din păcate, Marioara Murărescu s-a stins în 2014, după o cruntă suferință, pierzând lupta cu cancerul. Dacă ar mai fi trăit, cea care a creat Emisiunea Tezaur Folcloric ar fi împlini anul acesta 75 de ani.

”Mi-e tare greu să rup „Tezaurul" de viaţa mea, dar totul se poate în viaţă. Totuşi, nu aş merge niciodată pe alt drum decât folclorul. Dacă nu ar fi fost această emisiune, aş fi inventat altceva.

În anul IV de Conservator am întâlnit doi profesori extraordinari, Emilia Comişel şi Gheorghe Oprea, care nu priveau folclorul ca pe un obiect de studiu, ci era viaţa lor. Şi de la ei am învăţat să privesc folclorul ca pe ceva viu, care ne reprezintă, şi prin care putem să cunoaştem neamul acesta.

Ce-mi place mie simt că va plăcea şi publicului, pentru că până la urmă sunt un pui de ţăran din Muscel. Uneori, mă gândesc cu durere că mi‑am bătut gura atâţia ani, vorbind despre viabilitatea folclorului românesc, despre faptul că tradiţiile noastre nu pier şi totuşi văd cum ceva îmi scapă printre degete. Cred totuşi că, dacă ştim să lucrăm asupra tinerilor, nu e totul pierdut. De noi depinde.”

”Din păcate, și țăranul român e o "specie" pe cale de dispariție. Nu vreau să spun lucruri grele, dar influențele orașului sunt uneori nefaste asupra satului. Era acolo atata ințelepciune, țăranii aveau atât respect pentru legile cerului și ale pîmântului, era o lume în rostul ei, cu reguli și legi precise. Eu nu dau ințelepciunea unui om de la țară pe aceea a unui orașean parvenit. Eu mă consider privilegiată că am cunoscut această lume și îi plâng pe aceia care nu au avut ocazia sau nu au vrut să o cunoască”.





"În România există public pentru folclor. Chiar și mult public tânăr"



”Folclorul mai există acolo unde sunt oameni care sfințesc locul: acei "apostoli" ai satelor, care sunt preotul și învățătorul. Ei au ținut și țin încă aprinsă flacăra spiritualitații neamului, a păstrării tradițiilor și identității ființei naționale”.

”Folclorul trebuie scos dintre halbele de bere și fumul de mititei și urcat iar pe scenă.”



”Am pus in aceasta emisiune tot sufletul și toată viața mea. Nu degeaba este una dintre cele mai vechi emisiuni de televiziune și nu degeaba este de o vârstă cu copilul meu. Iar videoteca de folclor a televiziunii este o adevarata comoară, de care nu știu cum m-as putea despărți, știind că multe sunt înregistrări fîcute de mine de-a lungul anilor. Acolo este munca mea de-o viață. Un motiv al fidelitatii mele față de această instituție ar fi acela ca Televiziunea Română intră în casele tuturor românilor, iar emisiunea mea chiar se adresează tuturor. Am generații întregi de telespectatori și mă bucur că în acești ultimi ani am reușit să-i fac să se apropie de folclor chiar și pe acei oameni care răsuceau butonul pentru a închide televizorul când auzeau muzica populară”.



Din Arhiva TVR: Irina Loghin, Sofia Vicoveanca, Ion Luican, Ion Albeșteanu, Marin Cotoanță, Floarea Calotă, Nineta Popa, Petre Giurgi, Mariana Ionescu-Căpitănescu.

Invitați: dr. Elise Stan – etnomuzicolog, Niculina Merceanu - realizator tv, preot Georgian Alexandrescu, Petre Murărescu

O ediție de colecție a emisiunii ”Cântec și poveste”, Duminică 29 Mai 2022, de la ora 16.00 pe TVR3.

***S-au folosit citate din interviuri date de-alungul timpului, la televiziuni private și presa scrisă.

Jurnalist Senior: Mircea Neacșa

Producător: dr. Maria Tănase Marin